Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz deciderà di lasciare Halit per iniziare una nuova vita con Kemal. Presentandosi a casa sua, però, resterà sconvolta: l’uomo che ama sta per sposare Zehra, la figlia di Halit, con tanto di ufficiale pronto a celebrare le nozze. Una scena che getterà Yildiz nel panico e segnerà una svolta nella sua storia.

Yildiz delusa dal matrimonio con Halit

Si sa che l'obiettivo di Yildiz è sempre stato quello di diventare ricca, per questo ha sposato Halit. Tuttavia, durante le prossime puntate, si renderà conto che questo non gli basta più.

È una giovane ragazza e al suo fianco ha bisogno di un uomo che la ami. A metterla in allarme non sarà l'atteggiamento sempre più ostile di Halit, ma una particolare serata che Yildiz trascorrerà con suo marito.

Una serata in discoteca

Per una volta, la ragazza gli chiederà di fare qualcosa che piace a lei, proponendogli di andare a ballare. Lui accetterà per farla felice, ma la serata si rivelerà un disastro. Halit non ballerà e non farà altro che parlare con il buttafuori della discoteca, mettendo da parte la moglie.

La decisione di lasciare Halit

Yildiz sarà sempre più triste, soprattutto quando vedrà che intorno a lei è pieno di coppiette che ballano felici. Proprio in quell'istante fantasticherà, immaginando di ballare con Kemal.

Un desiderio che sarà soprattutto una presa di coscienza, visto che la ragazza deciderà di lasciare Halit e correre da Kemal.

Una mattina, si alzerà molto presto e preparerà un trolley con l'indispensabile. Quando lascerà la casa, invierà un messaggio al telefono a Halit, dicendogli che lo lascia perché vuole iniziare una nuova vita con Kemal.

La sorpresa a casa di Kemal

Yildiz si presenterà davanti alla porta di Kemal. Quando lui aprirà, resterà abbastanza sorpreso nel vederla lì. "Kemal, ho lasciato Halit e gli ho detto che voglio stare con te, gli ho inviato un messaggio. Io ti amo", dirà la ragazza. Kemal non pronuncerà una parola, si limiterà ad aprire la porta per consentire a Yildiz di vedere ciò che sta succedendo a casa sua.

Nel suo salotto c'è Zehra vestita da sposa, Halit e un ufficiale dello stato civile pronto a celebrare il matrimonio tra la ragazza e Kemal.

Kemal pronto a sposare Zehra

"Yildiz, cosa ci fai qui? Papà, l'hai chiamata tu?", dirà Zehra, ma Halit sarà stupito quanto la figlia. Yildiz, invece, sarà nel panico: oltre alla delusione, penserà al messaggio che ha inviato a Halit, che lui evidentemente non ha ancora letto. Il suo obiettivo sarà cancellarlo il prima possibile. Intanto, perché Kemal vuole sposare Zehra? Non è assolutamente innamorato di lei, ma vuole solo fare un dispetto a Yildiz.