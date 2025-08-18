Nella seconda stagione di Forbidden Fruit, Yildiz deciderà di lasciare il marito Halit dopo le continue umiliazioni. Con la valigia in mano correrà da Kemal e gli dichiarerà il suo amore: “Ti amo”. Una scelta che segnerà una svolta decisiva nella trama, soprattutto nel rapporto tra Yildiz e Kemal.

Il matrimonio tra Yildiz e Halit è sempre più teso

Il matrimonio tra Yildiz e Halit non è per niente idilliaco. Lui non le dà la giusta considerazione e spesso la umilia. Come quando le ha detto che non è l'unica donna giovane e bella sulla Terra, e che se vuole può trovarne anche un'altra.

A volte la tratterà proprio come una moglie di altri tempi: non vorrà che esca la sera con altre persone, nemmeno con sua sorella, e pretenderà che faccia solo quello che vuole lui.

Yildiz prova a portare Halit in discoteca

Yildiz riuscirà una volta a condividere un'esperienza scelta da lei: lo porterà a ballare in discoteca. Tuttavia, la serata non sarà esaltante. Yildiz si renderà conto che la differenza d'età si fa sentire e per tutta la sera non desidererà altro che stare al fianco di Kemal.

Yildiz si rifugia a Sapanca con l’aiuto di Kemal

Yildiz avrà questo desiderio perché, pochi giorni prima, si era già allontanata da casa perché non sopportava più Halit, rifugiandosi in un hotel di Sapanca.

Appena scoperta la cosa, Kemal è corso per starle vicino, ma il loro idillio si è interrotto a causa dell'arrivo di Halit, corso dalla moglie per riportarla a casa.

Kemal rimarrà deluso per il fatto che Yildiz, per l'ennesima volta, gli abbia voltato le spalle per tornare dal marito. Così, durante una telefonata, ha messo le cose in chiaro: preferisce starle lontano, visto che lei non ha le idee chiare.

Yildiz farà le valigie e sceglierà Kemal

Quelle parole faranno riflettere Yildiz, che deciderà di dare una svolta alla sua vita. Non può più stare con un uomo come Halit, deve pensare di più a se stessa e a dare significato al vero amore. Così una mattina si sveglierà presto, farà la valigia e si preparerà ad abbandonare la villa, lasciando a Halit un bigliettino in cui gli dà le motivazioni del suo abbandono.

Yildiz dichiarerà il suo amore a Kemal

La ragazza lascerà la casa, prenderà un taxi e avrà in testa una destinazione ben precisa: la casa di Kemal. "La tua felicità è proprio qua", dirà Yildiz appena arriverà. Lui aprirà la porta e sarà molto sorpreso di vederla lì, soprattutto con la valigia in mano. "Kemal, me ne sono andata di casa, non ne potevo più. Io ti amo. Ho anche lasciato un messaggio a Halit e gli ho detto come stanno le cose. Ora sono qui per te", dirà Yildiz, davanti a un Kemal che resterà impassibile. Che abbia cambiato idea su quello che prova per Yildiz? La risposta non tarderà ad arrivare.