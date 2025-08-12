Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marcello partirà insieme a Rosa, dopo che la ragazza tornerà a Milano in seguito a un periodo di crisi, legato al momento di passione vissuto con lui.

Umberto, invece, non avrà intenzione di mollare la presa con Adelaide, mentre per Odile arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e la frequentazione con Matteo Portelli, pronta a voltare pagina e a credere nuovamente nell'amore.

Marcello Portelli parte con Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Nelle puntate autunnali della soap opera si assisterà al ritorno in scena di Rosa Camilli.

La donna si ritroverà catapultata nel mondo del Paradiso Market, incentrato soprattutto sulle tematiche che ruotano intorno al mondo femminile.

Rosa avrà modo di ritrovarsi a collaborare a stretto contatto con Marcello Barbieri e, proprio nel corso dei nuovi episodi, i due partiranno insieme per Bologna.

Un viaggio che potrebbe riaccendere la passione, dopo quel bacio intenso che c'era stato nel finale della nona stagione, al punto da mettere in crisi sia Marcello che la stessa Rosa, spingendola ad allontanarsi per un po' da Milano e dal grande magazzino.

Odile volta pagina e si innamora di Ettore Marchesi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di questo autunno, inoltre, rivelano che Umberto non mollerà la presa nei confronti di Adelaide e sarà disposto a riconquistarla.

Per Odile, invece, sarà il momento di voltare pagina e dimenticare Matteo Portelli. Resterà piacevolmente sorpresa dall'arrivo di Ettore Marchesi, lo stilista che entrerà nel team della Galleria Milano Moda.

Tra i due nascerà una storia d'amore, fatta di tensioni, sfide e attrazione reciproca, che si rivelerà tutt'altro che facile da gestire.

Due settimane di repliche per Il Paradiso delle signore nel daytime estivo

In attesa degli episodi di settembre, la Rai ha scelto di modificare la programmazione delle repliche de Il Paradiso delle signore previste per questa estate. Inizialmente annunciate da lunedì 18 agosto, sono poi slittate a lunedì 25 agosto sempre nello slot orario che va dalle 16 alle 17.

Per due settimane, gli spettatori della soap avranno la possibilità di rivedere le ultime 10 puntate della scorsa stagione, facendo un tuffo nel passato nelle vicende della contessa Adelaide alle prese con la difficile operazione al cuore da affrontare.