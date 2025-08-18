Le nuove puntate della Soap Tv La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025, mettono in primo piano Sirin, che contrarrà l'epatite e dunque sarà in pericolo. A causa dell'ittero, non potrà sottoporsi all'operazione.

Tra il tanto atteso trapianto di midollo per Bahar, le manipolazioni di Sirin e il matrimonio di Ceyda, la settimana sarà fondamentale per il destino di molti personaggi.

Bahar apprende chi sarà la donatrice

Dopo una lunga attesa, finalmente arriva la notizia che è stato trovato un donatore compatibile per Bahar.

La giovane madre esplode di gioia e chiama subito Yeliz e Ceyda per condividere la notizia, convinta di poter finalmente guardare al futuro con speranza.

La felicità, però, dura poco: Bahar scopre che la donatrice è Sirin, la sorellastra con cui i rapporti sono sempre stati complicati e segnati da rancori profondi. In un primo momento, la notizia la getta nello sconforto. Rifiutare significherebbe mettere a rischio la sua vita, ma accettare comporta dipendere proprio da chi le ha causato tanto dolore.

Fortunatamente, la lucidità ha la meglio: Bahar si rende conto che l’orgoglio non può contare di fronte alla vita e all’amore dei suoi figli. Così accetta il dono, comunicando la decisione a Enver, che si commuove.

Intanto, sul fronte sentimentale, Ceyda affronta nuove difficoltà dopo la rottura con Teoman e decide, con il supporto delle amiche, di reagire e trovare un piano per cambiare la propria vita.

Sirin accetta di donare il midollo

Convinta da Hatice e Jale, Sirin sorprende tutti accettando di donare il midollo a Bahar. Una decisione che in apparenza sembra altruistica, ma che lascia molti dubbi sulle sue reali intenzioni. Sirin, infatti, continua a comportarsi in modo ambiguo e instabile.

Nel frattempo, Ceyda si prepara al suo finto matrimonio con Peyami, chiedendo aiuto a Bahar e indossando l’abito cucito da Enver. L’atmosfera di festa contrasta con i problemi che incombono sulla famiglia.

La giornata, però, si chiude con un colpo di scena drammatico: Sirin viene rapita da Munir, che la minaccia duramente e le dice che uno dei suoi genitori rischia la vita.

Terrorizzata, Sirin entra in panico e il suo equilibrio psicologico vacilla ancora di più.

Sirin resta il personaggio più imprevedibile e pericoloso. Anche quando sembra compiere un gesto positivo, come il dono a Bahar, il suo comportamento lascia intravedere fragilità e oscuri legami che potrebbero trascinare tutti nel baratro.

Quando tutto sembra finalmente risolversi, arriva una notizia devastante: Sirin ha contratto l’epatite e non potrà sottoporsi al trapianto finché non sarà guarita. Per Bahar significa dover affrontare ancora un’attesa snervante, con la salute che peggiora di giorno in giorno.

La drammatica scoperta di Sarp

Hatice, disperata, decide di mettersi sulle tracce di possibili altri fratellastri di Bahar, convinta che il passato del marito nasconda ancora segreti.

Nel frattempo, Sirin, sotto il ricatto di Munir, scrive a Sarp dicendogli che Bahar e i suoi figli sono morti in un incendio. Una menzogna crudele che potrebbe cambiare per sempre il destino di tutti.

Intanto, Enver, Yeliz e Ceyda cercano di portare un po’ di serenità a Bahar regalandole un elegante vestito cucito da Enver. Quando la donna lo indossa, però, i segni della malattia – lividi e debolezza – lasciano gli amici sconvolti e senza parole.

Le speranze di Bahar vengono continuamente messe alla prova. L’illusione di un’imminente guarigione si trasforma in nuova disperazione, mentre Sirin si conferma una minaccia non solo per lei, ma per l’intera famiglia.

La forza di una donna, venerdì 22 agosto 2025: il matrimonio di Ceyda e la confessione di Sirin

Il grande giorno è arrivato: Ceyda e Peyami si sposano, circondati dagli amici più cari. Tutta la famiglia allargata si ritrova in un albergo per i festeggiamenti.

Ma dietro la festa si nasconde ancora il dramma. Sirin, in preda a un attacco di panico, confessa alla madre che Sarp è vivo e che qualcuno tiene sotto controllo la famiglia con telecamere nascoste. Hatice inizialmente crede che sia un delirio, ma presto comprende che la figlia potrebbe dire la verità.

Nel frattempo, Enver e Arif cercano un regalo per Bahar in occasione del suo compleanno, un piccolo gesto per sollevarle il morale. Ma proprio mentre la speranza sembra riaffacciarsi, Jale comunica a Sirin che, a causa dell’ittero, non potrà sottoporsi al trapianto fino a completa guarigione.

Una nuova doccia fredda per Bahar, che continua a lottare contro il tempo. Il matrimonio di Ceyda rappresenta un raggio di luce, ma le verità scomode di Sirin e l’ennesimo rinvio del trapianto riportano subito tutti con i piedi nella cruda realtà.