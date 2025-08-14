Il palazzo de La Promessa non conosce pace. Le anticipazioni spagnole annunciano che Alonso si troverà a ripudiare suo figlio Curro, distruggendo le fatiche di Jana - che non riposa ancora in pace - e ai tempi della povera Dolores. Lorenzo invece verrà arrestato, contro ogni sua previsione. Sembra che l'era di Cruz e delle sue manovre di potere sia sulla via della distruzione.

Intanto Manuel affronta Alonso dopo il duro litigio con Leocadia, difendendo la propria posizione contro ogni logica di convenienza. Catalina, invece, galvanizzata dal sostegno dei lavoratori, continua la sua battaglia per la giustizia sociale, irritando Adriano, Jacobo e Martina.

Mentre Vera vacilla emotivamente, Toño ed Enora rinsaldano il loro legame in un clima sempre più teso. Il ritorno di padre Samuel come sacerdote ferisce María Fernández e scatena un duello verbale tra Petra e Cristóbal, determinato a cacciarlo. Curro subisce le accuse di tradimento da parte di Ángela per aver contattato il colonnello Fuentes: la presenza dell’ufficiale agita soprattutto Lorenzo, che teme verità troppo pericolose.

Manuel fa una proposta pericolosa a Leocadia

Ritroveremo Manuel, incurante del rischio, fare a Leocadia una proposta audace e potenzialmente letale per la sua stessa posizione.

Ángela, ancora furiosa con Curro, potrebbe ammorbidire il cuore solo grazie all’intervento di Pía. Intanto Santos non riesce a perdonare Ricardo e Pía, costringendo Ricardo a studiare un piano per annullare il matrimonio con Ana.

Vera e Lope elaborano un piano rischioso per raggiungere il fratello di lei, inviandogli una lettera. Intanto, il ritorno di Samuel accende nuove tensioni tra i domestici e Cristóbal, ma Toño e Petra si schierano a difesa. Adriano e Alonso trovano terreno comune grazie alla preoccupazione per Catalina, mentre Martina riceve il barone Valladares per discutere del conflitto in corso. La mossa più clamorosa? Curro tradisce Lorenzo al colonnello Fuentes, provocando l’arresto del capitano davanti a una famiglia incredula.

Il controverso Curro: dall’eleganza alla caduta nell'abisso

Curro è un uomo trasformato: dalla vita agiata di un gentiluomo al ruolo di lacchè ripudiato dal padre. La morte di Jana ha cambiato tutto, spingendolo in una caccia ossessiva all’assassino.

Accanto a lui, alleati pronti a rischiare la vita pur di ottenere giustizia. E tra le pieghe di questa vendetta, sboccia un amore proibito con Ángela, figlia di Leocadia: un sentimento ostacolato dalle differenze sociali, ma impossibile da spegnere.

Dall’opulenza alla disperazione, dalla lealtà tradita alla sete di vendetta: questo è Curro, che nelle nuove puntate La Promessa verrà persino ripudiato da suo padre Alonso.