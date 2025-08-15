Levent consegnerà a Sirin una lettera da parte di Sarp nella puntata de La forza di una donna di giovedì 21 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Sirin leggerà le domande del cognato, determinato a scoprire cosa sia accaduto a Bahar. La paura, però, avrà il sopravvento e Sirin si sentirà costretta a mentire ancora. La ragazza scriverà a Sarp che Bahar e i bambini sono morti nell'incendio della casa in cui si erano appena trasferiti.

Levent terrorizzato per l'assenza di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'assenza di Sirin farà preoccupare Levent.

Quest'ultimo incontrerà di nascosto Sarp, che gli chiederà cosa volesse dirgli Sirin quando lo ha cercato, ma il ragazzo fingerà di non sapere nulla. Levent sarà molto spaventato e, ricordando le minacce ricevute da Sirin, non dirà a Sarp che Bahar e i bambini sono vivi. Dopo l'incontro, Levent proverà ripetutamente a cercare Sirin, ma la ragazza sarà irraggiungibile. L'assenza della sua fidanzata farà preoccupare Levent, che farà mente locale e capirà che Sirin è stata rapita dagli uomini di Suat. In preda al panico, andrà a casa di Hatice per riferirle del sequestro, ma con sua grande sorpresa vedrà che Sirin è rincasata da poco. Quando saranno soli, la ragazza confiderà a Levent che si trova nei guai e gli dirà che non vuole più coinvolgerlo.

"Troppo tardi", dirà il ragazzo, porgendo a Sirin una busta da parte di Sarp: "Ci sono delle domande e lui vuole che tu risponda". La figlia di Hatice abbraccerà Levent per non destare sospetti e rientrerà in casa con la lettera di Sarp.

Le parole di Sarp per Sirin: "Voglio sapere cosa è successo a Bahar"

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 21 agosto, Sirin si troverà da sola nella sua stanza con le domande di Sarp a cui rispondere. I momenti terribili del sequestro continueranno a tormentare Sirin, che ricorderà bene la paura di perdere Hatice o Enver per mano dei rapitori. Dopo aver pianto, aprirà la lettera di Sarp per lei: "Voglio sapere cosa è successo a Bahar e ai miei figli.

Scrivimi e invia tutto con Levent: non parlare con nessuno, perché la tua vita è in pericolo". Per Sirin la paura sarà troppo forte, perché in ballo non ci sarà soltanto la sua vita, ma anche quella dei suoi genitori. La ragazza ricorderà l'ordine di Munir, il suo rapitore: "Dirai che Bahar e i bambini sono morti in un incendio, bruciati vivi nella loro nuova casa". Sirin non potrà fare altro che eseguire gli ordini e consegnare a Sarp, ancora una volta, una risposta piena di bugie.

L'incontro tra Sarp e Sirin che ha cambiato tutto

Nelle puntate precedenti, Sirin ha incontrato Sarp al negozio di telefonia e da quel momento la sua vita è cambiata. La ragazza, pietrificata, è salita in macchina di Sarp che l'ha portata al cimitero per confrontarsi con lei.

L'uomo ha accusato Sirin di essere la causa di tutti i suoi guai e di aver rovinato la sua famiglia. La rabbia di Sarp è stata incontrollabile, tanto che più volte ha messo le mani addosso a Sirin. Quest'ultima, appena ha potuto, è fuggita e si è nascosta tra le tombe. Quando Sirin ha rialzato la testa si è ritrovata di fronte alle finte lapidi di Bahar, Doruk e Nisan. Per lei ha avuto inizio un incubo, perché presto si è resa conto di essere pedinata. Arrivata a casa, Sirin ha trovato un biglietto: "Resta in silenzio o morirai".