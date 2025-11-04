Il fratello di Sevilay precipiterà nel vuoto dopo averla molestata nelle prossime puntate de La notte nel cuore: l'uomo perderà la vita.

Le anticipazioni rivelano che Sevilay troverà Andac, suo fratello, e si farà assumere da lui come assistente, senza rivelargli la sua identità. L'uomo sarà molto attratto da lei e proverà a molestarla. Per salvare Sevilay arriverà Nuh, ma durante lo scontro fisico Andac cadrà dalla finestra.

Sevilay alla ricerca delle sue origini

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay partirà lasciando una lettera di addio ai Sansalan.

A spingerla verso questa decisione sarà Harika, che le darà della parassita, visto che vive in una famiglia che non è la sua. Sevilay lascerà un vuoto in Cihan e Nihayet, che rimprovereranno duramente Harika per la sua insensibilità. L'obiettivo di Sevilay sarà cercare la sua famiglia di origine e si dirigerà a Istanbul per incontrare suo fratello, a capo di una nota azienda. La donna arriverà in ufficio dal fratello, Andac Altyn, e sosterrà un colloquio di lavoro per farsi assumere, senza rivelare le sue vere origini. L'imprenditore sarà subito colpito da Sevilay, tanto che la prenderà subito a lavorare come sua assistente personale. Andac, tuttavia, non immaginerà nemmeno di avere di fronte sua sorella e non le nasconderà il suo interesse.

Una sera, l'uomo chiederà a Sevilay di fare degli straordinari e lei accetterà volentieri, ma nel giro di pochi minuti capirà che lo scopo di Andac è ben altro e non riguarda il lavoro arretrato. Nel frattempo, Nuh si metterà alla ricerca della sua ex fidanzata e, certo che sia andata da suo fratello, chiederà a Nazim di aiutarlo con qualche informazione. Il ragazzo, pur avendo appena saputo di avere un tumore al cervello, partirà subito per raggiungere Sevilay e il suo arrivo si rivelerà provvidenziale.

Sevilay molestata da suo fratello

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay respingerà le avance di Andac e sarà costretta a dirgli che è sua sorella per farlo desistere. L'imprenditore, però, penserà che sia solo una scusa inventata per allontanarlo e non si arrenderà.

Andac proverà a baciare Sevilay con la forza, che non potrà fare altro che urlare aiuto. In quel momento arriverà Nuh, che inizierà a lottare contro Andac. Quest'ultimo avrà la meglio e Nuh sarà in seria difficoltà, ma Sevilay colpirà suo fratello alle spalle per fermarlo. Nell'alzarsi in piedi, Andac perderà l'equilibrio e precipiterà dalla finestra, perdendo la vita. Vedere il corpo senza vita di suo fratello sarà un trauma per Sevilay che tuttavia capirà che non c'è tempo da perdere: lei e Nuh dovranno scappare per evitare di essere accusati di omicidio. Nel frattempo, la guardia dell'azienda darà l'allarme e affermerà che al momento della caduta dalla finestra con Andac c'era solo Sevilay, la sua assistente.

Tutti i sospetti, quindi, si concentreranno su di lei.

Sevilay non vuole tornare con Nuh perché ha paura di lui

Nelle puntate in onda in Italia, Sevilay ha lasciato Nuh pur amandolo. La ragazza ha spiegato che ha troppa paura delle sue reazioni di rabbia e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Nuh si è ritrovato all'improvviso da solo e la sua situazione è peggiorata quando è finito in carcere dopo il tentato omicidio di Hikmet. Al suo ritorno a casa, Nuh ha capito che rischia di perdere anche Tahsin se non si fa curare e ha iniziato un percorso di psicoterapia. La dottoressa ha consigliato al ragazzo di sottoporsi a una visita neurologica per scongiurare altri problemi al cervello. Melek ha parlato a Sevilay del nuovo percorso di Nuh e le ha assicurato che suo fratello vuole davvero cambiare. Questo però, non è bastato a convincere la ragazza a dargli un'altra possibilità.