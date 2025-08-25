L'attesa dei fan di Temptation Island sta per terminare: stando a quello che ha svelato Dagospia questo 25 agosto la terza settimana di settembre andrà in onda una puntata speciale dedicata alle sette coppie che hanno partecipato all'ultima edizione del reality. Nel corso di quest'appuntamento non mancheranno confronti, dibattiti e rivelazioni da parte dei protagonisti che hanno tenuto incollati davanti al televisione milioni di persone durante l'estate.

Nuovo appuntamento con le coppie di Temptation

L'edizione 2025 di Temptation Island è stata la più vista di sempre, e probabilmente anche per questo motivo la rete ha deciso di dedicarle un'altra puntata tra circa un mese.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, la terza settimana di settembre andrà in onda uno speciale intitolato "Temptation Island e poi...", un appuntamento interamente dedicato ai protagonisti che hanno contribuito al successo dell'ultima stagione.

Al momento non si conosce ancora la data precisa del ritorno del reality su Canale 5, ma si presume che dovrebbe essere trasmesso in prima serata.

"Questo speciale sarà dedicato ai viaggi nei sentimenti delle coppie che hanno incollati milioni di spettatori alla tv", ha anticipato Dagospia il 25 agosto.

#TemptationIsland tornerà nella terza settimana di Settembre con lo speciale "Temptation e poi..." con aggiornamenti, dibattiti e confronti delle "coppie dei record" che hanno incollato milioni e milioni di telespettatori. @_DAGOSPIA_ #AscoltiTv pic.twitter.com/3OA531xo04 — 💫 (@Boomerissima) August 25, 2025

I primi commenti degli utenti di X

La notizia del ritorno di Temptation Island su Canale 5, ha entusiasmato i fan che da settimane aspettano di sapere cos'è successo alle coppie del cast dopo la fine delle registrazioni.

Si vociferava che i fidanzati e i single sarebbero rimasti in silenzio fino alla messa in onda delle puntate di Uomini e donne alle quali avrebbero dovuto partecipare, ma probabilmente i piani sono cambiati e tutti torneranno a usare i social dopo lo speciale che dovrebbe essere trasmesso in tv tra poco meno di un mese.

"Temptation tornerà con aggiornamenti, dibattiti e confronti tra le coppie dei record", "Hanno tenuto incollati alla tv milioni di spettatori, è giusto così", "Secondo me andrà in onda o lunedì 15 o giovedì 18 settembre", si legge su X in queste ore.

Dubbi sulle ospitate a Uomini e donne

Da quando si è saputo che la terza settimana di settembre andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island, alcuni fan hanno cominciato a dubitare della partecipazione delle coppie alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne.

Se tra circa un mese sarà trasmesso un appuntamento interamente dedicato a Valerio, Sarah, Ary, Rosario, Lucia e tutti gli altri protagonisti dell'ultima stagione del reality, è difficile pensare che gli stessi saranno anche ospiti di Maria De Filippi per confrontarsi e per raccontare cos'è successo tra loro durante l'estate.

Maggiori informazioni, comunque, trapeleranno il 26 agosto al termine delle riprese che daranno il via all'edizione 2025/26 del dating-show.