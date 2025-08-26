Tra poche ore, sul web circoleranno le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e donne 2025/26, ma alcuni fan attenti potrebbero aver colto un indizio sul cast. Come segnalato anche dalla pagina Instagram Dariagossiptv, a ridosso delle riprese, Nadia Di Diodato ha pubblicato una foto che potrebbe escluderla dalla lista dei tronisti della nuova edizione: la giovane si è mostrata sdraiata a bordo piscina e c’è chi pensa che, per questo motivo, non prenderà parte alla stagione del dating show che esordirà su Canale 5 il 22 settembre.

Lo scatto che insinua il dubbio

Manca poco allo svelamento dell'identità dei tronisti della nuova edizione di Uomini e donne. Salvo cambi di programma, i protagonisti del Trono Classico 2025/26 dovrebbero essere ufficializzati nel corso della registrazione di martedì 26 agosto.

Nel primo pomeriggio di oggi, però, una ragazza che da mesi è nella lista dei possibili tronisti ha pubblicato una foto su Instagram che sembrerebbe escluderla dal cast.

"Oggi registrano la prima puntata e dovrebbero essere presentati i tronisti, se Nadia è in piscina vuol dire che non sarà tronista? A meno che oggi non parlino esclusivamente di Temptation Island", si legge sui social dopo che l’ex corteggiatrice di Gianmarco ha postato uno scatto che la localizzerebbe lontana dagli studi dove si svolgono le riprese del programma di Canale 5.

Calano le speranze dei fan

La storia che Nadia ha pubblicato su Instagram ha sorpreso tutti quei fan di Uomini e donne che erano quasi convinti che sarebbe stata una tronista della nuova edizione.

"Lei sta in piscina, io spero che entri comunque come tronista", "La mia speranza sta raschiando il fondo del barile", "No", "Senza di lei non guarderò la tv", "Uffa", "La cucciola Nadia se lo meritava", si legge su X a poche ore dalla diffusione delle anticipazioni della prima registrazione del dating show dopo la pausa estiva.

Il tentatore Flavio sulla poltrona rossa

L'esclusione di Nadia dalla lista dei nuovi tronisti di Uomini e donne non è ancora ufficiale: è possibile che la ragazza abbia voluto depistare i fan pubblicando una foto non recente e facendo pensare a tutti che era in piscina anziché in studio.

Un ragazzo che quasi sicuramente si accomoderà sulla poltrona rossa nel corso delle riprese sarà Flavio Ubirti: da giorni, sul web si dice che sarebbe stato scelto come uno dei protagonisti del Trono Classico 2025/26 e potrebbe non essere l'unico (si vocifera anche del possibile ingresso di Sarah nel cast fisso del programma).