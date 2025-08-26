Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 1° al 5 settembre rivelano che Vincent metterà fine alla sua relazione con Ana e Natalie sceglierà di stargli accanto. Per riconoscenza, lui le troverà un lavoro.

Prima discussione tra Tom e Alexandra

Christoph proverà fastidio per l'atteggiamento di Tom, per cui deciderà di parlarne direttamente con Alexandra. Inizialmente quest'ultima accuserà il suo ex di dire falsità sul conto di Tom, ma quando capirà che Christoph ha detto la verità, Alexandra avrà il primo scontro con Tom. Successivamente, Christoph assumerà Tom su richiesta di Alexandra, ma poi il ragazzo capirà di essere finito in trappola.

Infatti, durante una riunione, Alexandra si rivolgerà a lui come un semplice segretario. Tom sfogherà la sua rabbia contro Christoph. Intanto, Alexandra e Christoph cominceranno a riavvicinarsi.

Vincent deciderà, seppur con grande dolore, di chiudere la relazione con Ana. Avrà il cuore a pezzi, ma a prendersi cura di lui ci sarà Natalie. Per sdebitarsi con lei, Vincent le troverà un lavoro, ciò farà sentire in colpa Natalie. Philipp la convincerà a proseguire nel loro intrigo per separare Ana e Vincent, ma il loro incontro verrà notato proprio dal veterinario.

Preoccupato che Natalie faccia saltare il suo piano, Philipp farà in modo che Ana ascolti una conversazione in cui lui confessa di volerla sposare.

Sconvolta dalla notizia, Ana deciderà di dire a Philipp che tra loro è finita. Per conquistarla, Philipp metterà in scena un incidente in montagna, ma la situazione si farà ben presto pericolosa.

Helene userà un'app di incontri per conoscere un uomo, ma i suoi appuntamenti non andranno per il meglio.

Caspar affascinato da Lale

Caspar racconterà a Erik e Yvonne di essere fuggito da una casa-famiglia. Il racconto colpirà molto Yvonne, che cercherà di aiutare il ragazzo, ma Caspar fraintenderà il suo comportamento e scapperà di nuovo. Yvonne troverà il modo di chiarirsi con Caspar dopo averlo ritrovato e intanto quest'ultimo si avvicinerà a Erik. Quest'ultimo lo aiuterà a ottenere un posto di lavoro in cucina con Greta, ma durante lo stage Caspar incontrerà Lale e resterà affascinato da lei.

Yvonne ed Erik temeranno che Caspar possa avere una nuova delusione amorosa.

Werner, Katja e Alexandra saranno grati a Markus per aver trovato una sovvenzione che permetterà loro di tenere all’interno dell’hotel il dipinto di Hagen, ma Katja ribadirà a Markus di non avere alcuna intenzione di tornare con lui.

Visto un guasto a casa sua, Nicole non avrà un tetto sulla testa per cui Michael la inviterà da lui proponendo una prova di convivenza. I problemi, però, non tarderanno ad arrivare.

Riassunto delle puntate precedenti

Riprenderà dopo la lunga pausa estiva Tempesta d'amore, ma a che punto si trova la storia? A tenere banco è stato il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent. Delusa da Brandes, si è legata al veterinario, ma quando Philipp ha scoperto che la giovane è l'unica ereditiera della prozia Wilma, ha messo in atto un piano per sposarla e appropriarsi del denaro.

Inoltre, Philipp ha portato a Bichleim Natalia, dopo aver scoperto che Ritter era sposato con lei.

Tom ha cercato di conquistare Alexandra in rotta con Christoph, colpevole di aver avuto una relazione clandestina con Yvonne. Alexandra affascinata dal giovane ha capito ben presto che Tom non è l'uomo che lei credeva restandone delusa.