Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi colpi di scena per i protagonisti.

Nella puntata in onda venerdì 29 agosto alle 21:20 su Canale 5, Ipek sarà sconvolta nello scoprire che Sezai è convolato a nozze con Guzide, ma l’avvocato ripudierà sua figlia, decidendo di non voler più avere nulla a che fare con lei.

Intanto, la famiglia Dicleli sarà al settimo cielo per le condizioni di salute di Kahraman, che si risveglierà dopo l’operazione; verrà quindi organizzata una festa per il suo ritorno a casa. Per Oltan, invece, ci sarà un duro colpo da accettare quando Serra gli comunicherà di aspettare un figlio da Tolga.

Ipek scopre che Sezai e Guzide si sono sposati

Il matrimonio tra Sezai e Guzide sconvolgerà Ipek, da sempre contraria all’amore decennale che suo padre prova per l’avvocata. Ipek si precipiterà subito a casa di Guzide per affrontare i novelli sposi, ma ci sarà un colpo di scena: Sezai ripudierà sua figlia.

L’uomo, infatti, non ne potrà più della malvagità di Ipek che, va ricordato, ha addirittura inscenato la propria morte. L’atteggiamento di Sezai lascerà Ipek sconvolta, con la ragazza che abbandonerà l’abitazione di Guzide delusa per quanto accaduto.

Intanto, dall’ospedale arriverà una lieta notizia: Kahraman si risveglierà dopo l’operazione subita.

Oltan viene a sapere che Serra aspetta un figlio da Tolga

Nel frattempo, la famiglia Dicleli sarà al settimo cielo nell’apprendere che Kahraman sta bene, inizieranno così i preparativi per organizzare una festa di bentornato.

Tarik, intanto, farà una mossa inaspettata presentandosi in una diretta televisiva durante la quale chiederà perdono a Guzide. Quest’ultima vedrà la scena sul piccolo schermo mentre sarà in compagnia di Sezai, ma la mossa dell’avvocato Yenersoy non sortirà l’effetto sperato.

Guzide e suo marito, infatti, rimarranno disgustati dalle dichiarazioni ascoltate.

Ci sarà poi spazio per le vicende di Serra, che svelerà ad Oltan di aspettare un figlio da Tolga. L’imprenditore chiederà alla sorella di Selin di abortire in cambio di un’ingente somma di denaro.

Serra, in seguito, si presenterà da Selin, svelandole la verità su quanto accaduto, e quando la moglie di Tolga scoprirà tutto correrà da suo marito. Le conseguenze saranno terribili, poiché Selin si presenterà armata in azienda e sparerà a Tolga.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Serra ha fatto ubriacare Tolga

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Kahraman è rimasto travolto da uno scarico di terra effettuato da un camion, il tutto nel tentativo di salvare la vita a Ozan.

Serra, invece, ha fatto ubriacare Tolga riuscendo poi a trascorrere una notte di passione con lui.

Guzide e Sezai hanno poi organizzato le loro nozze, mentre Yesim e Umit sono diventati famosi dopo essere stati scagionati dall’accusa di aver avvelenato un facoltoso uomo d’affari durante una cena.