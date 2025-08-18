Dopo una lunga pausa estiva, Tradimento ritornerà in prima serata su Canale 5 venerdì 29 agosto.

Nei nuovi episodi, Kahraman sarà ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente in cantiere. L'uomo, dopo aver superato un delicato intervento chirurgico, uscirà dal coma per la gioia di Oylum.

Guzide invece, riceverà delle foto compromettenti riguardanti Sezai e Kadriye.

Kahraman si risveglia dal coma

Kahraman verrà sottoposto ad una delicata operazione ma i medici, nonostante il buon esito dell'intervento, non potranno sciogliere la prognosi: il paziente non sarà quindi fuori pericolo.

Oylum sarà devastata e sceglierà di rimanere al capezzale del marito senza nemmeno andare a riposare. In ospedale giungerà anche Tolga, il quale, dopo aver visto la disperazione di Oylum, le assicurerà di essere lì come amico aggiungendo che di lì in poi non si intrometterà più nella sua vita.

Tolga augurerà ogni bene ad Oylum e proprio in questo momento Kahraman riaprirà gli occhi. Oylum sarà felicissima e potrà tirare un sospiro di sollievo, così come il resto della famiglia.

Guzide riceve degli scatti di Sezai in compagnia di Kadriye: spoiler del 29/08

Dopo il matrimonio tra Guzide e Sezai, Tarik avrà come unico obiettivo quello di farli separare.

Per questo assolderà un detective privato con lo scopo di trovare qualche scheletro nell'armadio del suo rivale.

Seguendo Sezai, l'investigatore riuscirà a fotografarlo in strada in compagnia di Kadriye.

I due si incontreranno per chiarire definitivamente i loro rapporti, con Sezai che dirà alla sua ex amante che da ora in avanti non si vedranno più, nemmeno come amici. Nonostante lei insisterà per continuare a frequentarsi, Sezai sarà categorico dato che non vorrà mettere a repentaglio il matrimonio con Guzide.

I due si saluteranno con un abbraccio, ecco che l'immagine scattata proprio in quel momento farà sembrare che ci sia ben altro oltre l'amicizia.

Le foto verranno poi inviate a Guzide, la quale non crederà ai suoi occhi vedendo il neo marito Sezai insieme ad un'altra donna, la stessa che solo qualche giorno prima era passata da lei per una consulenza.

A settembre Tradimento dovrebbe passare al giovedì sera

Dopo due mesi di stop, Tradimento tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 29 agosto.

Secondo alcune indiscrezioni, dalla settimana successiva, la soap tv turca dovrebbe passare al giovedì sera, mantenendo poi questa nuova collocazione per tutto il periodo autunnale.

Si tratterebbe di una mossa strategica di Mediaset, che ha deciso di proporre gli ultimi episodi stagionali di Tradimento solo in prime time, lasciando spazio nel palinsesto pomeridiano a Forbidden Fruit.