Negli episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit si consumerà un dramma. Halit Argun (Talat Bulut) precipiterà dalle scale e perderà la vita nel corso di un acceso scontro tra Ender Çelebi (Şevval Sam), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e la sua amante segreta Sahika (Nesrin Cavadzade).

Ender sconvolta dalla gravidanza di Yildiz, Kaya e Sahika tornano in città

Ender scoprirà qualcosa che la sconvolgerà: Yildiz è incinta. Non sarà solo questo a creare scompiglio, ma anche l’ingresso di due nuovi personaggi: Kaya e Sahika, due gemelli che torneranno in città dopo aver vissuto per tanti anni all’estero e che hanno qualcosa che li unisce a Ender.

Kaya è una sua vecchia fiamma e il suo obiettivo sarà riconquistarla. Mentre sua sorella Sahika cercherà di avvicinarsi a Halit. Dalle anticipazioni si evince che l'uomo cederà alla seduzione e alla manipolazione di Sahika e alla fine intraprenderà una relazione segreta con lei. Appena scoprirà di essere stata tradita, Yildiz chiederà il divorzio al marito.

Yildiz, Ender e Sahika vengono arrestate

Successivamente, ci sarà un confronto tra Halit, Yildiz, Ender e Sahika, che avrà un esito drammatico, specialmente per Halit, che perderà la vita a seguito di una caduta dalle scale, avvenuta dopo una violenta colluttazione con le tre donne. Verrà portato d'urgenza in ospedale, ma per lui non ci sarà nulla da fare: morirà a causa di un'emorragia cerebrale.

Yildiz, Ender e Sahika verranno arrestate con l’accusa di omicidio e resteranno in prigione in attesa del processo: non riusciranno a ottenere la tanto ambita libertà in tempi brevi.

Halit ha tradito Yildiz anche con l’ex moglie Ender

Ender si è vendicata di Yildiz, perché a causa sua è finito il suo matrimonio con Halit. Come l'ha fatto? Finendo a letto con lui diverse volte, anche se è stato Halit a fare la prima mossa. Si è presentato a casa dell’ex moglie senza alcun preavviso e le ha fatto una scenata di gelosia perché ha scoperto che ha flirtato con uno dei suoi collaboratori, Bulent. Una gelosia che, alla fine, li ha portati a lasciarsi travolgere dalla passione. A seguito della notte trascorsa con il padre di suo figlio, Ender ha portato avanti il piano escogitato con Kemal (Sarp Can Köroğlu), l’ex marito di Yildiz, ovvero quello messo in atto per tentare di separare Halit e Yildiz. Durante una festa, Ender ha provocato Yildiz, dicendole che molto presto si renderà conto di aver commesso un errore sposando Halit.