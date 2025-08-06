Le anticipazioni delle puntate finali di Un posto al sole, in onda fino all’8 agosto, preannunciano nuovi colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Marina continuerà a portare avanti il suo piano per allontanare Gagliotti dai Cantieri, convinta di aver trovato in Antonietta l’alleata perfetta per mettere fuori gioco il suo rivale. Decisa a manipolarla, l’imprenditrice farà leva sulla gelosia della donna per spingerla dalla sua parte e tentare di far incriminare il marito. Ma forse ha sottovalutato il legame malato che ancora tiene Antonietta legata al suo aguzzino.

Una nuova alleanza

Mentre Roberto farà grande fatica a contenere l’atteggiamento sempre più arrogante di Gennaro, Marina continuerà a portare avanti i suoi piani con l’obiettivo di convincere Antonietta a schierarsi dalla sua parte.

Determinata a metterla contro il marito, l’imprenditrice cercherà di manipolarla mostrandole le foto che dimostrano i tradimenti dell’uomo. Intanto Gennaro, completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo alle sue spalle, continuerà a frequentare Maddalena come se nulla fosse.

Convinta di aver conquistato la fiducia della giovane donna, Marina le proporrà di registrare il marito per ottenere le prove necessarie a farlo incriminare.

Marina sottovaluta i sentimenti di Antonietta

Marina sembra convinta di aver trovato il piano perfetto per incastrare Gennaro, ma gli eventi potrebbero prendere una piega ben diversa da quella immaginata. Antonietta, infatti, potrebbe interpretare tutto come un’occasione per dimostrare la sua lealtà al marito e tentare di riconquistarne amore e fiducia.

Al momento non ci sono anticipazioni che svelino quale sarà la sua scelta, ma una cosa è certa. Gagliotti continuerà a far parte del cast nella trentesima stagione, dal momento che ha girato fino agli ultimi giorni prima della pausa estiva.

Il resto delle trame di Un posto al sole: Damiano bacia Rosa, Gianluca pronto a riavvicinarsi a suo padre

Mentre Viola e Ornella si prepareranno ad accompagnare Eugenio a Milano per l’imminente intervento, Damiano, profondamente ferito da quanto accaduto, finirà per compiere un gesto impulsivo. Il poliziotto, in preda all’istinto, bacerà Rosa sconvolgendola nel profondo proprio alla vigilia della sua partenza con Pino.

Silvia e Michele si avvieranno verso le tanto attese vacanze, ma il giornalista non riuscirà a liberarsi del senso di colpa che continua a provare nei confronti di Agata.

Dopo aver inizialmente mentito, Gianluca rivelerà a Luca di trovarsi a Napoli e racconterà a lui e a Giulia cosa gli è realmente successo.

Il ragazzo, in cerca di supporto, si mostrerà disposto a riavvicinarsi a suo padre.

Temendo che Micaela resti sola durante l’estate, Serena le proporrà di partire con lei, Filippo e le bambine per Maratea, ma la gemella sembrerà avere in mente tutt'altro.

La soap va in pausa ad agosto

Un posto al solo non andrà in onda per due settimane nel mese di agosto, sarà in pausa da giorno 11 al 22 e tornerà in onda con la nuova stagione, la trentesima, da lunedì 25 agosto.