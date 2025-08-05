Questa estate non ci saranno le "storie di Un posto al sole". Fino a qualche tempo fa sembrava che, anche quest'anno, durante le due settimane di pausa, sarebbe tornato in onda lo speciale album dei ricordi. Invece il progetto è scomparso dai palinsesti Rai.

A partire da lunedì 11 agosto, nello spazio solitamente riservato alla soap partenopea, sono previste le repliche del programma Finché la barca va, condotto da Piero Chiambretti.

Un posto al sole si concede quindi una vera pausa, in attesa del ritorno con la trentesima stagione, il cui debutto resta confermato per lunedì 25 agosto.

Upas va in ferie per due settimane: al suo posto va in onda Chiambretti

Niente album dei ricordi quest’anno. Resta il dubbio se il progetto sia stato davvero cancellato oppure se non fosse mai stato nei piani Rai. Nonostante le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, infatti, non è mai arrivato un annuncio ufficiale né da Fremantle né dalla produzione di Un posto al sole.

Lo scorso anno le storie estive avevano riproposto i momenti più belli della stagione, presentati da Rosa nella portineria. Nel 2023 era toccato a Raffaele, in una versione più informale ma con lo stesso spirito.

Anche se questi speciali non hanno mai raggiunto gli ascolti della soap, considerato il budget ridotto del progetto, il risultato poteva comunque essere considerato positivo.

Niente album dei ricordi quest'anno per Un posto al sole

Quest’anno, quindi, per due settimane i fan dovranno fare a meno di Un posto al sole. Al suo posto andranno in onda le repliche di Finché la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti.

In ogni caso, l’attesa sarà breve. Le nuove puntate della trentesima stagione sono già previste da lunedì 25 agosto, sempre alle ore 20:50 su Rai 3. Una scelta tutto sommato intelligente, che evita l’eccessiva esposizione della soap. A differenza di tanti altri programmi, Un posto al sole va, infatti, in onda praticamente senza sosta per tutto l’anno.

L'inizio della storia di Pino e Rosa

I piccoli siparietti che lo scorso anno introducevano le storie estive avevano avuto il merito di far conoscere al pubblico il personaggio di Pino, interpretato da Antimo Casertano, compagno nella vita reale di Daniela Ioia, alias Rosa.

Questo curioso intreccio tra realtà e finzione era nato come un semplice riempitivo estivo, ma grazie all’apprezzamento dei fan, il postino è poi diventato uno dei protagonisti della stagione attualmente in corso.

C’è grande attesa per il futuro di questa coppia. Nelle puntate finali di questa settimana, infatti, è previsto un particolare evento che vedrà protagonista Rosa che potrebbe cambiare per sempre il corso della storia tra quest'ultima e Pino.