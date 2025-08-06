Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, prossimamente in onda su Rete 4, raccontano che Padre Samuel si avvicinerà a Maria dopo un incidente in moto in cui resterà ferito. Il prelato finirà per scambiarsi un bacio appassionato con la domestica, rischiando di essere sorpreso da un valletto. L'uomo prenderà le distanze dalla ragazza per evitare complicazioni.

Maria e Padre Samuel si scambiano un bacio appassionato

Maria chiederà a Romulo il permesso di ospitare Padre Samuel, ferito a una gamba, alla tenuta. Cruz e Alonso acconsentiranno alla richiesta, mentre Petra cercherà invano di allontanarlo.

Maria dimostrerà di essere sempre più attratta da Padre Samuel, al quale continuerà a dare assistenza medica per via della sua impossibilità di muoversi autonomamente. I due non riusciranno a resistere all’intesa crescente, finendo per scambiarsi un bacio appassionato dopo un litigio furibondo sulla gestione del rifugio dei bisognosi. Le effusioni dei due saranno bloccate da un valletto che entrerà improvvisamente nella stanza. Padre Samuel e Maria decideranno di tenersi a debita distanza dopo aver capito di aver esagerato.

Samuel diventa geloso di Maria

In più di un'occasione, la domestica cercherà un confronto con Padre Samuel, ma lui si rifiuterà di ascoltarla per evitare altri guai. Samuel inizierà così a usare le stampelle per evitare di compromettere la sua immagine davanti agli altri.

Nonostante questo, diventerà geloso del fatto che la giovane si faccia accompagnare da Angela al rifugio dei bisognosi. Il prelato temerà che Alonso e Cruz scoprano che stia dirottando i fondi destinati alla parrocchia per aiutare i più deboli. Samuel tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che il suo segreto è rimasto al sicuro. Tutto questo, però, non scioglierà le sue riserve sul rapporto proibito con Maria.

Jana ha confessato a Manuel il disagio che prova tra i nobili

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a inizio agosto su Rete 4, Jana ha aperto il suo cuore a Manuel, rivelandogli di non sentirsi accetta tra i nobili. Le sue parole hanno colpito il marchesino, che le ha promesso sostegno assoluto.

Manuel ha giurato di affrontare Alfonso e Cruz per far capire loro il disagio provato da Jana.

Nel frattempo, Martina e Petra hanno stretto un'alleanza pericolosa contro Ignacio. Hanno affrontato il conte di Ayala, facendogli presente che se non avesse lasciato la tenuta, avrebbero rivelato a tutti che si è avvelenato da solo. Il nobile non ha ceduto al ricatto di Martina e Petra, convinto che si trattasse di una messa in scena.