Le anticipazioni riguardanti le puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dall'11 al 14 agosto su Canale 5 rivelano che la famiglia Argun si trasferirà nella nuova villa, mentre Zeynep respingerà le avance di Alihan e deciderà di dare invece una chance alla relazione con Cem. Alla fine però, la sorella di Yildiz deciderà di accettare un invito del suo ex che le sarà, appuntamento in uno dei luoghi più romantici della città

Zeynep respinge Alihan, lui sempre più geloso di Cem

Cem mostrerà il suo interesse per Zeynep e questo scatenerà la gelosia di Alihan che cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua ex.

L'imprenditore farà diversi tentativi, ma Zeynep continuerà a respingerlo. La ragazza sembrerà invece disposta a dare una chance a Cem, anche se lei non ne sarà innamorata. Yildiz organizzerà invece una festa per l'inaugurazione della nuova villa, dove tutta la famiglia Argun si trasferirà dopo la riappacificazione tra Halit e Yildiz. Durante la serata, Zehra perderà l'equilibrio e cadrà in acqua scatenando il caos tra gli invitati.

Zeynep accetta l'invito di Alihan: anticipazioni al 14 agosto

Alihan non si arrenderà e continuerà a cercare di avere un chiarimento con Zeynep. Per costringerla ad ascoltarlo e per far si che lei confessi di provare dei sentimenti per lui, la bloccherà in ascensore.

Tasdemir le chiederà un'altra possibilità e le consegnerà un vecchio film, al cui interno si cercherà un indizio sul luogo in cui la aspetterà per chiarire.

Zeynep sarà confusa e chiederà consiglio a Yildiz, la quale dirà alla sorella di accettare l'invito e presentarsi all'appuntamento. Lila intanto, stanca del clima familiare teso, uscirà con un'amica all'insaputa dei genitori e incontrerà Ates, un affascinante giovane che la inviterà a una festa.

Zerrin, nel frattempo, assumerà Caner con lo scopo di sorvegliare Zeynep e Alihan. Quest'ultimo, mentre si starà recando all'appuntamento con Zeynep, riceverà una telefonata da Lila che gli chiederà aiuto.

Forbidden Fruit si ferma il 15 agosto

Forbidden Fruit subirà una pausa proprio il giorno di Ferragosto: venerdì 15 agosto la soap Tv non andrà in onda, così da non penalizzare gli spettatori durante una festività.

I fan potranno comunque stare tranquilli, visto che Mediaset riprenderà la normale programmazione della soap già lunedì 18 agosto. Visto il successo ottenuto in questi primi mesi di messa in onda, l'azienda di Cologno Monzese ha confermato Forbidden Fruit anche nel palinsesto autunnale. A settembre, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne, le puntate della serie turca dureranno meno e occuperanno lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45.