Nelle ultime ore sul web circolano ipotesi sul gelo che sarebbe calato tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a quasi tre mesi di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne. Come riportano gli esperti di gossip Gemma Palagi, Lorenzo Pugnaloni e la pagina Dariagossiptv su Instagram, il 5 agosto l'ex tronista ha fatto una live su TikTok con gli amici e ha ignorato tutte le domande sulla fidanzata. Steri, inoltre, ha detto che era da solo in albergo a Salerno, la città dove vive la sua compagna.

Gli indizi sulla possibile crisi della coppia

Si è rotto qualcosa tra Gianmarco e Cristina? I fan di U&D se lo stanno chiedendo da qualche ora, in particolare da quando sul web hanno cominciato a circolare segnalazioni e indizi su una possibile crisi di coppia.

Lorenzo Pugnaloni è stato il primo a svelare che l'ex tronista si trova a Salerno per lavoro (il 5 agosto avrebbe una serata), ma non sta soggiornando a casa della fidanzata come è capitato subito dopo la scelta.

"Lui è in hotel, quindi penso che siano in crisi", si legge in un messaggio che è arrivato all'esperto di gossip poche ore fa.

Nessuna spiegazione ai fan

Sempre oggi, 5 agosto, Gianmarco ha fatto una live su TikTok e i fan sono rimasti colpiti dalla sua scelta di ignorare qualsiasi commento o richiesta sulla fidanzata.

"Ha fatto una diretta con gli amici, tutti domandavano di Cristina e lui non ha mai risposto. In più era da solo in albergo e non a casa di lei. Ha detto che nei prossimi giorni sarà in giro a fare serate a ci saranno anche i suoi amici", si legge tra le storie della pagina Instagram di Dariagossiptv.

Molti utenti social considerano strano il fatto che l'ex tronista di U&D è nella città della sua compagna, ma soggiorna in un hotel anziché stare con lei come accadeva quando tra loro era tutto ok.

In passato, infatti, i due si sono mostrati spesso a casa della giovane Ferrara, che dovrebbe essere anche il posto dove hanno trascorso le prime settimane da fidanzati nell'attesa che andasse in onda la puntata della scelta.

I rumor sul futuro al Grande Fratello

Le voci di crisi che stanno circolando in queste ore, hanno riportato in auge alcune indiscrezioni che hanno impazzato in rete qualche settimana fa.

"Cristina si è lasciata finalmente? Il Grande Fratello la aspetta a braccia aperte", ha scritto un'utente su X dopo aver letto che sarebbe calato il gelo tra la corteggiatrice e il tronista.

Quest'estate si è parlato insistentemente anche del futuro di Gianmarco, in particolare delle possibilità che avrebbe di entrare nel cast del reality che sarà condotto da Simona Ventura a partire da ottobre.

I fan sperano che almeno uno tra Steri e Ferrara possa essere scelto come concorrente del GF, anche perché questo gli permetterebbe di continuare a seguire e a commentare la loro storia tutti i giorni.