Tra pochi giorni verrà ufficializzato il cast di Uomini e donne 2025/26, ma nel frattempo sul web si rincorrono voci e supposizioni su chi potrebbero farne parte. Ultimamente, ad esempio, si sta parlando molto del possibile incontro tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato dietro le quinte del dating-show: lui potrebbe diventare un hairstylist del programma, lei sarebbe in lizza per il ruolo di tronista.

Le indiscrezioni poco prima dell'inizio delle riprese

Sono passati circa tre mesi da quando è andata in onda la scelta di Gianmarco, ma sul web si parla ancora del ruolo che potrebbe ricoprire nel cast della nuova edizione.

Stando a voci ancora tutte da confermare, infatti, Steri potrebbe entrare a far parte del gruppo degli hairstylist della trasmissione della quale è stato prima corteggiatore e poi tronista: se così fosse, il 29enne starebbe nel backstage almeno due volte a settimana (quando si registreranno le puntate) e aiuterebbe i protagonisti a migliorare i loro look.

Sempre secondo i rumor che circolano in rete a pochi giorni dall'inizio delle riprese di Uomini e donne 2025/26, nei prossimi mesi Gianmarco potrebbe ritrovarsi spesso faccia a faccia con la ragazza che non ha scelto: Nadia, infatti, sarebbe in lizza per uno dei quattro posti disponibili nel cast del nuovo trono Classico.

Il rifiuto dopo mesi di frequentazione

Gianmarco e Nadia sono stati protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne, quella che si è conclusa il 31 maggio con la messa in onda della scelta in prima serata.

I due si sono frequentati per mesi, e la ragazza è riuscita ad attirare l'attenzione del tronista con carattere e dolcezza.

Il percorso di Di Diodato, però, si è concluso senza un lieto fine: Steri, infatti, ha scelto Cristina e tutt'ora fa coppia con lei nonostante spesso circolino voci su una presunta crisi.

I fan sperano di rivedere la corteggiatrice 24enne in studio, magari già a settembre quando sarà trasmessa la puntata in cui verranno ufficializzati i tronisti della nuova stagione.

Flavio vicino alla poltrona rossa, Shaila no

I fan di Uomini e donne sono convinti che tra i nuovi tronisti ci sarà più di un volto già noto: oltre al ritorno di Nadia, si vocifera che uno o più protagonisti di Temptation Island sarebbero vicinissimi al cast della nuova edizione.

Secondo un'indiscrezione che si è diffusa in rete qualche giorno fa, il tentatore Flavio sarebbe in cima alla lista dei candidati al trono, ma anche Sarah avrebbe qualche possibilità.

Lorenzo Pugnaloni e Amedeo Venza, invece, hanno smentito categoricamente i rumor che volevano Shaila Gatta pronta a mettersi in gioco nel dating-show che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella.