Le puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 2 al 6 settembre, promettono grandi emozioni. Eric torna finalmente a casa, suscitando gioia tra i suoi cari, mentre Finn deve gestire i rapporti tesi con la madre Li, incapace di mettere da parte i rancori verso Poppy e Luna. Intanto, Hope e Thomas intraprendono un dialogo che riaccende vecchi sentimenti, nonostante il loro passato turbolento. Nel frattempo, R.J. e Luna si trovano a fare i conti con il passato amoroso di Poppy, che riaffiora inaspettatamente.

Finn cerca di difendere Poppy e Luna dalle critiche di Li

Nelle prossime puntate, Finn si trova in una posizione scomoda tra sua madre Li, fiera dei successi del figlio, ma ancora ostile nei confronti della sorella e della nipote. Li spera che Poppy e Luna lascino Los Angeles al più presto, convinta che la loro presenza possa minacciare la stabilità della famiglia. Finn, però, è determinato a difenderle, cercando di mediare tra le due parti in conflitto e di convincere Li ad accettarle almeno in parte. Questo scontro familiare mette a dura prova Finn che, nonostante i suoi successi professionali e l’ammirazione della moglie Steffy, deve fare i conti con vecchi rancori che rischiano di esplodere e minacciare la serenità domestica.

R.J. e Luna scoprono il passato di Poppy mentre Hope e Thomas si avvicinano

Mentre Eric è tornato a casa accolto con amore da Donna e Brooke, R.J. e Luna si trovano a vivere momenti di dolce intimità nella casa sulla spiaggia, ignari della presenza di Bill e Poppy nella stanza accanto. La scoperta del passato amoroso tra Bill e Poppy sconvolge i due giovani, che cercano di capire come gestire questa nuova informazione e se condividerla con la famiglia. La rivelazione rischia di cambiare l’immagine che Luna ha della madre e il modo in cui R.J. guarda al futuro della loro relazione. Nel frattempo, Hope e Thomas si avvicinano: Hope riconosce i cambiamenti in Thomas e, nonostante il dolore passato, decide di dargli una seconda possibilità, chiedendo a sua madre Brooke di non ostacolare la loro relazione.

Una decisione coraggiosa che potrebbe cambiare le dinamiche familiari e creare nuove tensioni a Los Angeles.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, trasmessa lunedì 1° settembre, Eric è tornato a casa portando gioia alla famiglia. R.J. e Luna si sono goduti dei momenti di intimità nella nuova casa, anche se Luna è stata un po' inquieta, preoccupata che qualcosa possa turbare la loro serenità. Nel frattempo, Steffy e Finn sono stati molto felici e grati per il ritorno del nonno e per la serenità ritrovata nel loro matrimonio. Finn è stato ammirato da Steffy per il coraggio dimostrato nel salvare Eric, rivelandosi un punto fermo nella loro vita e nella loro famiglia.