Nuove modifiche alla programmazione de La forza di una donna a partire da lunedì 22 settembre, giorno in cui torneranno gli appuntamenti quotidiani con Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 25. La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar, dopo aver appassionato il pubblico del pomeriggio estivo registrando ottimi ascolti, subirà una sostanziale riduzione.

Le nuove puntate verranno tagliate per lasciare spazio alle trasmissioni di Maria De Filippi e avranno una durata di circa 15/20 minuti al giorno.

Nuove modifiche di palinsesto per La forza di una donna da lunedì 22/09

Il pomeriggio feriale di Canale 5 subirà delle nuove modifiche di palinsesto a partire dal 22 settembre, giorno in cui Maria De Filippi riprenderà i suoi impegni quotidiani in daytime.

È questa la data in cui è fissato il ritorno in video di Uomini e donne, previsto dalle 14:45 alle 16:05 circa, seguito poi dalla striscia del daytime di Amici 25.

In un primo momento il talent show avrebbe dovuto debuttare domenica 28 settembre e da lunedì 29 con la striscia quotidiana ma, alla fine, in casa Mediaset si è scelto di anticipare il debutto di una settimana, per non lasciare spazio libero a Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier.

A farne le spese sarà l'appuntamento con La forza di una donna che, da quel lunedì pomeriggio, verrà drasticamente ridotto in daytime.

La soap La forza di una donna tagliata e ridotta nella programmazione di Canale 5

La soap opera, infatti, non troverà più spazio nello slot orario che va dalle 15:40 alle 16:45 circa, proprio per lasciare spazio alle collaudate trasmissioni di Maria De Filippi.

Gli episodi inediti tratti dalla seconda stagione saranno drasticamente ridotti: la soap verrà tagliata a circa 15/20 minuti di messa in onda quotidiana, per poi lasciare spazio al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

In compenso, però, Mediaset ha scelto di puntare sulla soap turca con protagonista Bahar per rinforzare il pomeriggio del sabato: dal 13 settembre, a trainare il talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ci saranno proprio delle puntate speciali de La forza di una donna, previste per ben due ore.

Bahar ritrova suo marito nella seconda stagione

Una seconda stagione che si preannuncia densa di colpi di scena per dato che si ritroverà faccia a faccia con il marito Sarp, che credeva fosse morto.

L'uomo le spiegherà di aver cambiato vita dopo quell'incidente in seguito al quale tutti hanno creduto fosse deceduto: attualmente è sposato con una facoltosa donna ed è diventato padre di altri due bambini. Una rivelazione che lascerà senza parole la protagonista de La forza di una donna.