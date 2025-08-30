Negli episodi di Beautiful in onda dall'1 al 6 settembre, Bill e Poppy rischieranno di essere scoperti in atteggiamenti intimi da R.J. e Luna, i quali si recheranno nella casa sulla spiaggia per trascorrere una serata romantica. Inoltre Li si infurierà quando scoprirà della relazione tra il magnate e sua sorella.

Thomas, invece, rinnoverà la proposta di matrimonio a Hope.

Finnegan deluso perché Li gli impedisce di avere un rapporto con Poppy e Luna

R.J. e Luna andranno nella casa sulla spiaggia per trascorrere insieme dei momenti di intimità. La stessa idea l'hanno però avuta in precedenza Bill e Poppy, la quale si mostrerà nervosa al pensiero che la figlia ed il suo fidanzato si trovino sotto il suo stesso tetto.

R.J. confiderà che la serata possa andare come da lui sperato, ma Luna non mancherà di manifesterà una certa ansia.

Nel frattempo Steffy si congratulerà con Finnegan per avere salvato la vita ad Eric [VIDEO] e questo aspetto rafforzerà il loro legame. Il medico però evidenzierà che i meriti sono soprattutto dei suoi colleghi che l'hanno supportato nel corso della delicata operazione.

Finnegan esternerà poi alla moglie il malumore per il comportamento di Li, che ha deciso di impedirgli di avere un rapporto con Poppy e Luna.

Luna non tollera più i dissidi tra Li e Poppy

Hope ammetterà di fronte a Thomas che ha ancora delle riserve su di lui, ma che è certa che non ripeterà più i comportamenti ambigui avuti in passato.

La giovane Logan aggiungerà che ha detto alla madre di tenersi lontana dalle sue questioni di cuore. Thomas sarà contento di sentire queste parole e le rinnoverà la sua proposta di matrimonio.

Nel frattempo Bill e Poppy sentiranno R.J. e Luna scambiarsi effusioni ed usciranno dalla finestra, ma Luna noterà un'ombra e griderà. Poppy allora entrerà nella casa e fingerà di trovarsi lì di passaggio. In seguito Bill esternerà a Liam la possibilità che la madre di Luna possa essere la persona giusta con cui costruire un futuro [VIDEO], il tutto mentre Li si infurierà quando scoprirà della frequentazione in atto tra il magnate e Penelope. Quest'ultima respingerà ogni critica della sorella e dirà che la conoscenza con Spencer senior è risalente ad anni prima.

Intanto Luna non ne potrà più dei dissidi esistenti nella sua famiglia e spererà in una maggiore serenità.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eric ha raccontato a Donna, Brooke e Ridge che quanto è stato in coma ha avuto la possibilità di incontrare Stephanie. Quel momento gli ha donato pace e serenità. Inoltre Wyatt ha deciso di lasciare Los Angeles e ha affittato la sua casa sulla spiaggia a R.J.

Hope, invece, ha spiegato a Brooke di non avere intenzione di ascoltare i suoi consigli, mentre Thomas ha rassicurato Ridge sul fatto che non avrebbe più ripetuto gli errori del passato.