Negli episodi di Beautiful in onda dal 21 al 27 settembre, Eric sorprenderà i familiari presenti alla sua festa e chiederà a Donna di sposarla il più presto possibile. La cerimonia si svolgerà in maniera molto semplice e a Carter sarà assegnato il compito di officiare le nozze.

Bill, intanto, domanderà a Poppy se sia lui il padre di Luna, mentre Zende continuerà a essere ancora molto interessato a Luna Nozawa.

Luna manifesta a Poppy felicità per la notte trascorsa con R.J.

Eric comprenderà che l'unica cosa che conta nella vita è l'amore e quindi darà il proprio benestare all'unione tra R.J.

e la stagista Luna. Quest'ultima intanto racconterà alla madre la sua notte d'amore con il giovane Forrester [VIDEO]e sarà emozionata perché è rimasta molto soddisfatta.

Nel frattempo arriverà il giorno della serata organizzata da Eric, il quale sorprenderà la sua amata Donna con un abito bianco disegnato dalla Forrester Creations. Tra i presenti ci saranno pure R.J. e Zende, che chiariranno subito di non avere nessun dissidio nonostante l'interesse reciproco dimostrato per Luna.

In tutto questo, Bill incontrerà Poppy ed entrambi ammetteranno di piacersi, ma l'uomo vorrà togliersi ogni dubbio e le domanderà se è il padre di Luna.

Carter officia le nozze di Eric e Donna

Ridge e Donna saranno preoccupati per la salute di Eric e gli chiederanno ripetutamente di rinviare i festeggiamenti, ma l'anziano Forrester rimarrà irremovibile sulle sue posizioni.

Eric accoglierà tutti i suoi familiari, compreso Carter, e rivelerà a Ridge che, mentre era in coma, ha vissuto una esperienza nell'aldilà che lo ha reso sereno. Il patriarca chiederà al figlio di lasciarlo morire, se in futuro si ripeterà la stessa situazione.

Nel frattempo Donna esprimerà parole eccezionali nei confronti di Eric, il quale le farà presente che la festa è dedicata a lei poiché anche grazie al suo amore è riuscito a guarire. L'uomo poi le chiederà di sposarlo e lei sarà ben contenta di accettare. Eric vorrà celebrare le nozze immediatamente e sarà Carter ad officiarle. L'unione tra i due sarà festeggiata in maniera sobria, con la marcia nuziale riprodotta dal telefono di Zende.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, R.J. e Luna hanno trascorso una notte d'amore. Zende però si è mostrato geloso del loro rapporto e non ha avuto nessuna intenzione di arrendersi. Inoltre Brooke e Ridge hanno manifestato pareri diversi riguardo alla relazione tra Hope e Thomas.

Eric, invece, ha avuto la conferma da Finnegan che le sue condizioni di salute sono migliorate e ha annunciato a tutta la famiglia Forrester la volontà di organizzare una festa.