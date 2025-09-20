Nuova programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo lunedì 22 settembre con il ritorno in video di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi.

Il talk show dei sentimenti toglierà spazio all'appuntamento con Forbidden Fruit, la soap opera turca che questa estate ha debuttato con successo nel daytime pomeridiano, riuscendo a toccare la soglia del 20-22% di share.

Nessuno slittamento, invece, per Dentro la notizia il nuovo talk show pomeridiano condotto da Gianluigi Nuzzi, confermato dalle 16:45 in poi su Canale 5.

Forbidden Fruit accorcia in daytime: nuova programmazione Mediaset dal 22 settembre

Il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, a partire dal 22 settembre, prevede alle 14:45 il ritorno di Uomini e donne nel pomeriggio feriale.

La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi sarà in onda come di consueto fino alle 16:05 circa con tutto il suo parterre di tronisti e volti del trono over pronti a mettersi in gioco per cercare la propria anima gemella.

Con il ritorno del talk show, però, verrà tolto un po' di spazio all'appuntamento con Forbidden Fruit, di cui saranno trasmessi episodi di soli 30 minuti al giorno.

L'appuntamento con la serie turca, infatti, risulta in palinsesto dalle 14:15 alle 14:45 nel daytime feriale.

Gianluigi Nuzzi non slitta nel palinsesto pomeridiano di Canale 5

Il nuovo palinsesto di Canale 5 prevede dei cambiamenti anche per La forza di una donna nella fascia pomeridiana: i nuovi episodi dal 22 al 26 settembre saranno trasmessi dalle 16:10 alle 16:45 e non fino alle 17 come inizialmente previsto dai vertici del Biscione.

Alla fine si è scelto di non togliere spazio all'appuntamento con Dentro la notizia, il talk show pomeridiano di Gianluigi Nuzzi che in queste prime settimane di messa in onda sta registrando ascolti altalenanti.

Mediaset continuerà a puntare sul talk trasmettendolo dalle 16:45 alle 18:40 circa, così da farlo partire prima dell'inizio de La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Ascolti traballanti per il talk di Nuzzi su Canale 5

Dentro la notizia sta registrando una media di circa 1,2 milioni di spettatori complessivi al giorno, con punte che raggiungono la soglia del 20% durante la prima parte, complice anche l'ottimo traino lasciato da La forza di una donna, la soap dei record che sta arrivando a superare il muro del 26% di share.

I dati della seconda parte, però, sono quelli maggiormente preoccupanti: nella puntata di venerdì 19 settembre, ad esempio, il talk di Nuzzi è crollato sotto la soglia del milione di spettatori, fermandosi a uno share del 12% contro il 20% del programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano.