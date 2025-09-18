Sono giornate molto intense quelle che stanno vivendo due tra i concorrenti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello. Da quando sono tornati dalle vacanze, Helena Prestes e Javier Martinez non si sono fermati un attimo: in questo periodo, ad esempio, la modella è impegnata con campagne pubblicitarie e con la registrazione di un nuovo reality, mentre il suo fidanzato si sta preparando per tornare in campo per un'amichevole di preparazione alla stagione di pallavolo che inizierà a breve.

I traguardi dopo il programma

Il Grande Fratello ha dato fama e opportunità di lavoro a molti concorrenti del cast, in particolare a quelli che sono stati al centro delle dinamiche più interessanti per tutta la durata del programma.

Helena, ad esempio, è richiestissima da molti brand (dall'abbigliamento al make-up) e in questi mesi ha girato campagne pubblicitarie che la vedono assoluta protagonista.

Prestes non si sta limitando a fare la testimonial o la modella, anzi in questo periodo è tornata davanti alle telecamere per registrare le puntate di un reality che sarà trasmesso su Prime Video la prossima primavera.

Stando a quello che riporta Fanpage, il titolo del formato sarebbe cambiato da The social hero a The fifty perché nel cast ci sarebbero cinquanta personaggi famosi, tra cui la compagna di Javier e la sua ex fiamma Shaila Gatta.

La prima partita di Javier dopo un anno

Mentre Helena è impegnata con le riprese di un nuovo reality, Javier è a Terni e si sta preparando a tornare in campo dopo più di un anno.

Per partecipare al Grande Fratello, infatti, Martinez aveva messo da parte la pallavolo, ma durante l'estate ha deciso di dedicarsi nuovamente allo sport che esercita sin da quando era un adolescente.

Il 19 settembre ci sarà la prima amichevole della squadra di volley di Terni, un test di preparazione in vista dell'inizio della stagione.

vabbè che dire mi sono emozionata a vedere javi su questa pagina 🏐🥹#javi7 pic.twitter.com/8PKxhGfBzl — geny 🍕 (@finoaquii) September 17, 2025

Prestes non dovrebbe assistere a questa partita perché sarebbe impegnata con le registrazioni di The fifty da qualche parte in Italia, ma nelle prossime ore si saprà qualcosa in più a riguardo.

L'amore dei fan per la coppia

I traguardi che stanno raggiungendo Helena e Javier nel lavoro, emozionano le tantissime persone che li supportano sin dalla loro prima apparizione nella casa del Grande Fratello.

"Che bello vedere Javier su un campo da pallavolo", "Mi sto emozionando", "Lo sport fa bene e io non vedo l'ora di vedere l'amichevole", "Due splendidi ragazzi che stanno lavorando e che cercano di realizzare i loro sogni tutti i giorni, sono meravigliosi", "Si meritano tutto il successo che stanno avendo e anche di più", si legge su X in questi giorni in cui Prestes e Martinez sono lontani per motivi professionali.