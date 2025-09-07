Le trame dei prossimi appuntamenti di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, rivelano che Caner andrà a vivere con Emir dopo aver lasciato la villa condivisa con la sorella Ender. I due diventeranno i nuovi vicini di casa di Zeynep, che abiterà sullo stesso piano.

Caner va a vivere con Emir

Alihan organizzerà una vendetta ai danni di Halit, reo di aver distrutto il matrimonio dei suoi genitori. Accetterà di sposare Ender per mettere le mani sulle sue azioni e diventare l'azionista di maggioranza della Falkon Aviation. Ender andrà a vivere con Alihan e Caner lascerà la villa che condividevano a causa dei costi troppo elevati, così andrà ad abitare insieme a Emir, con il quale ha stretto un rapporto d'amicizia.

La decisione non piacerà a Zeynep, che, nel frattempo, diventerà la nuova vicedirettrice dell'azienda. Siglerà un'alleanza con Halit e Zerrin per contrastare Ender e Alihan. La donna rimarrà stupita quando scoprirà che Emir e Caner hanno preso un appartamento sul suo stesso piano.

Emir chiede aiuto a Zeynep a causa di Lila

I due amici saranno molto invadenti con Zeynep, cercando di aiutarla ad affrontare la rottura con Alihan e il suo nuovo incarico alla Falkon Aviation. I due saranno contrari al fatto che Zeynep abbia iniziato a vedersi con Dundar.

Nel frattempo, Emir continuerà a frequentare Lila, nonostante la disapprovazione di Alihan. Il ragazzo farà credere a Zerrin di essere un importante imprenditore che lavora a stretto contatto con suo fratello.

La bugia lo metterà in difficoltà, al punto che chiederà aiuto a Zeynep affinché gli regga la messa in scena nel corso di un pranzo con Lila e Zerrin. Anche in questa situazione, Emir e Caner si mostreranno piuttosto invadenti con l'amica, che potrà contare sull'appoggio di Hakan e Irem.

Zeynep e Alihan hanno passato una serata insieme

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Halit ha deciso di divorziare da Yildiz dopo aver scoperto che Kemal è stato il suo primo marito. L'imprenditore ha preferito attendere per avviare le pratiche per tutelare le apparenze e preservare la sua credibilità. Allo stesso tempo, Kemal ha protetto Ender, aprendo le porte a una possibile alleanza tra di loro.

Zeynep e Alihan, invece, hanno passato una romantica notte insieme dopo aver chiarito i vecchi malintesi. Il giorno dopo, Alihan ha chiuso definitivamente la storia con Hira, che ha giurato di vendicarsi di lui.

Caner ed Emir non sono apparsi soddisfatti delle loro rispettive vite.