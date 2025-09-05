Le trame dei prossimi appuntamenti di Forbidden Fruit, in onda a breve su Canale 5, rivelano che Zeynep diventerà la nuova vicedirettrice della Falkon Aviation per vendicarsi di Alihan, ormai sposato con Ender. In concessionaria, mentre è in cerca di un’auto nuova, farà la conoscenza di Dundar, con cui scatterà subito della tensione.

Halit propone a Zeynep un'alleanza per vendicarsi di Alihan

Alihan diventerà il marito di Ender per vendicarsi di Halit, reo di aver distrutto il matrimonio dei suoi genitori. L'imprenditore accetterà di unirsi alla donna, deciso a diventare l'azionista di maggioranza della Falkon Aviation e spodestare Argun.

Il piano dell'uomo, però, non avrà l'esito sperato.

Zerrin si alleerà con Halit, credendo che Alihan sia stato manipolato da Ender. La donna revocherà al fratello la procura per gestire le sue azioni per darle a Halit, che rimarrà l'azionista di maggioranza della società. Halit si recherà da Zeynep, proponendole un'alleanza per vendicarsi di Alihan. La nominerà vicedirettrice della Falkon Aviation. Zeynep si getterà anima e corpo nel suo nuovo impiego, anche per non pensare alla fine della storia con Alihan,

Zeynep conosce Dundar ed è subito alta tensione

Durante un confronto, Zerrin dirà a Zeynep di volerle dare un'abitazione di sua proprietà dove poter andare a vivere subito. Rifiuterà l'offerta, non volendo usufruire ancor di più dell'impero dei Tasdemir.

Nonostante questo, Zerrin dirà a Zeynep che deve recarsi presso un concessionario per comprare un'auto. In questa circostanza, Zeynep conoscerà Dundar, con il quale ci sarà subito della tensione. La donna lascerà il posto senza aver comprato un'auto. L'uomo si pentirà presto del comportamento avuto con Zeynep e si recherà alla Falkon Aviation con tre tipologie di auto da farle vedere.

Halit decide di divorziare da Yildiz

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Halit ha scoperto la vera identità di Kemal, decidendo così di divorziare da Yildiz. L'uomo ha obbligato la moglie ad aspettare alcuni mesi, chiedendole di fingere che il loro matrimonio fosse ancora ben saldo.

Kemal, intanto, ha protetto Ender, rafforzando la loro alleanza. Quest'ultima ha organizzato un piano per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa.

Zeynep e Alihan, invece, sono apparsi sempre più innamorati e felici ma Hira ha promesso di vendicarsi. Caner ed Emir si sono confrontati a vicenda, non apparendo soddisfatti della piega che ha preso la loro vita. I due amici hanno scoperto di avere una conoscenza in comune e hanno provato a sfruttarla.