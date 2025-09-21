Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, rivelano che Marcello Barbieri vivrà un momento di tenerezza con Elvira, finendo per nascondere ancora una volta la verità alla sua compagna Adelaide.

Umberto, invece, si mostrerà sempre più spietato e disposto a tutto pur di rovinare la storia d'amore tra Marcello e la contessa.

Salvo ed Elvira decideranno di comune accordo di trasferirsi a Sanremo, mentre Caterina otterrà ufficialmente il contratto come nuova Venere del grande magazzino milanese.

Marcello bugiardo con la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre

Marcello accompagnerà Rosa a Trieste per la prima intervista della nuova rivista del Paradiso delle signore, dedicata al mondo femminile, dedicata a Margherita Hack.

Durante il tragitto, qualcosa andrà storto: la macchina di Marcello si fermerà all'improvviso per strada, e in attesa dei soccorsi, i due dovranno rinunciare all'intervista alla famosa astrofisica.

Ma, proprio questa circostanza, spingerà Marcello e Rosa a vivere un nuovo momento di tenerezza nel corso dei prossimi episodi: i due saranno pericolosamente vicini e intimi.

Nonostante quel momento così passionale, Marcello preferirà mentire alla contessa Adelaide e deciderà di nasconderle la verità su quanto è accaduto: ancora una volta si confermerà bugiardo

Umberto spietato, Salvo ed Elvira pronti a trasferirsi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Umberto, dopo aver fatto seguire Marcello e Rosa durante la loro trasferta a Trieste, entrerà in possesso di alcuni scatti compromettenti che potrebbero mettere il ragazzo nei guai.

Il commendatore sarà ancora una volta pronto a tutto pur di rovinarlo e incrinare il suo rapporto con Adelaide, ma farà i conti con una brutta sorpresa: le foto spariranno nel nulla.

Intanto, Elvira e Salvo si diranno pronti a trasferirsi stabilmente a Sanremo per garantire maggiore benessere al loro bambino, mentre Caterina, dopo aver superato la prova come Venere, verrà assunta nel grande magazzino milanese.

La salute del piccolo Andrea Maria aveva preoccupato Salvo ed Elvira

Negli episodi precedenti della soap, Elvira si era mostrata in ansia per le condizioni di salute di suo figlio, affetto da una grave tosse che non spariva mai.

La donna aveva consultato diversi medici e ascoltato i consigli di Concetta che, dall'alto della sua esperienza, aveva provato a darle una mano per cercare di curare la tosse del bambino, ma senza riuscire a ottenere l'effetto sperato.