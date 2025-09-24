Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la gravidanza di Esma accenderà lo scontro tra i Sansalan. La giovane deciderà di tenere il bambino, ma Canan tramerà di farselo dare per impossessarsi dell’eredità, visto che è il figlio di Esat.

La decisione di Esma sulla gravidanza

La questione della gravidanza di Esma sarà al centro delle discussioni della famiglia Sansalan, soprattutto quando la ragazza deciderà di mantenere il bambino. Inizialmente, anche grazie al sostegno di Sumru e Nihayet, avrebbe voluto abortire, ma la ginecologa le ha detto che questo aborto avrebbe potuto impedirle di diventare nuovamente madre a causa di un problema all'utero.

I contrasti dei Sansalan e l’opposizione di Hikmet

Così, Esma porterà avanti la gravidanza e la famiglia Sansalan non farà altro che andarle contro, soprattutto Hikmet, ma anche Canan, che da quando Bunyamin ha scoperto di essere il figlio di Samet si sente una Sansalan a tutti gli effetti.

Esma, però, non saprà di trovarsi al centro di un piano segreto, perché qualcuno penserà di prendersi il bambino appena nato, convincendola ad abbandonarlo.

Il piano segreto di Canan per impossessarsi dell’eredità

La persona in questione è Canan. Farà questo ragionamento: alla fine, il figlio di Esma è sempre un Sansalan, quindi per lei sarebbe meraviglioso prendersi cura del bambino. Non tanto per il piccolo, ma perché quest'ultimo erediterà una parte del patrimonio, che finirebbe nelle mani di Canan se lei si prenderà cura di lui.

Il suo piano sarà questo: prendere il piccolo e spedire Esma nel suo villaggio. Non riuscirà a stare più nella pelle e parlare subito della cosa con Bunyamin, che le risponderà: "Esma adesso è incinta, ma tu non devi metterti in mezzo alla questione dell’eredità. La parte di Esat resterà sempre la sua. Se un giorno avrà dei figli, dividerà con loro. Se non ne avrà, resterà tutto così com’è".

Il confronto acceso tra Canan e Bunyamin

Canan ribatterà con decisione: "Non parlo di eredità. Esma continua a ripetere che partorirà, e lo farà. Ma questo bambino non sarà in grado di crescerlo. Ha già rinunciato a se stessa, a suo fratello e perfino a lui. E poi Esat non la sposerà mai, lo sappiamo entrambi".

A quel punto arriverà una proposta piuttosto scioccante da parte di Canan: "Io dico che saremo noi a prenderci il bambino di Esma". Bunyamin reagirà con sgomento: "Ma che stai dicendo? Esma non lascerà mai suo figlio". La risposta, però, sarà fredda e calcolata: "Se la tratteremo bene fino al parto, se le faremo credere di essere importante, poi potremo convincerla. Le daremo qualche soldo e lei tornerà al suo paese. Si rifarà una vita e il piccolo sarà nostro".