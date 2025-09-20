Negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 settembre, Catalina avrà una emorragia e rischierà di perdere i due gemelli. La marchesina sarà costretta, suo malgrado, a rimanere nella tenuta in quanto le sarà prescritto assoluto riposo.

Maria, intanto, apprenderà che Padre Samuel ha riportato una frattura alla gamba, mentre Santos scoprirà che sua madre Ana è viva e che ha abbandonato la famiglia quando ero piccolo.

Romulo spiega a Cruz perché non ha ucciso anni prima Leocadia

Maria apprenderà, grazie ad una chiamata di Jana dall'ospedale, che Padre Samuel non è in pericolo di vita e che ha riportato solo la frattura di una gamba.

Questa notizia rassicurerà tutti e porterà gioia non solo all'interno della servitù, ma pure in Jana e Manuel. Quest'ultimo intanto dialogherà con Cruz, alla quale chiederà di parlare con Catalina affinché la convinca a non andare via da La Promessa viste le sue precarie condizioni fisiche.

Nel frattempo Romulo spiegherà alla marchesa i motivi che l'hanno spinto anni addietro a non togliere la vita a Leocadia. In tutto questo, Petra confesserà a Santos che sua madre in realtà non è deceduta. Il ragazzo non prenderà bene questa notizia e scaglierà tutta la sua furia contro Ricardo, ma lui difenderà il suo operato dicendogli di aver mentito solo per proteggerlo.

Pia rivela a Santos che è stata sua madre ad abbandonare la famiglia

Catalina all'improvviso si sentirà male e avrà un' emorragia. Il medico visiterà immediatamente la ragazza e le prescriverà un riposo assoluto, ma nello stesso tempo informerà Alonso circa il fatto che la figlia è in attesa di partorire due gemelli. Per la marchesina, nonostante il suo parere contrario, unico modo per evitare spiacevoli sorprese sarà quello di rimanere presso la Promessa.

Nel frattempo Marcelo e Lope si recheranno nella stanza segreta e verranno a conoscenza che è abbandonata da anni e senza finestre. In tutto questo, Petra spronerà Santos ad approfondire la questione sul conto di sua madre. Il giovane si confronterà con Pia e scoprirà in questo modo che è stata Ana ad abbandonare la famiglia e non suo padre.

Il giovane Pellicer conoscerà così come si sono svolti realmente i fatti e che Ricardo gli ha taciuto la verità solo per non farlo soffrire da bambino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel ha manifestato la chiara volontà di sposarsi nel giro di qualche giorno e ha sostenuto la sua amata Jana nella scelta di invitare la servitù. Inoltre Cruz ha tramato fino alla fine per evitare questo matrimonio, al contrario di Alonso che ha compreso l'amore del figlio verso Exposito.

Leocadia, invece, ha confessato a Catalina che anche lei da giovane è rimasta incinta pur non essendo sposata, mentre Teresa e Marcelo hanno esternato la propria preoccupazione all'idea che il Duca de Carril potesse tornare nella tenuta.