Catalina avrà un'emorragia dopo una forte discussione con Cruz nella puntata de La Promessa di mercoledì 24 settembre: Alonso e sua figlia temeranno un'interruzione di gravidanza.

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà furiosa con Catalina, colpevole di aver confidato a Manuel che sua madre era d'accordo con Pelayo. La discussione si farà accesa, ma arriverà Curro ad interrompere tutto. Alonso andrà in camera da Catalina per capire cosa è successo con Cruz e troverà la ragazza in lacrime, disperata all'idea di perdere il suo bambino.

Manuel e Jana pronti per il viaggio di nozze

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina confiderà a Manuel che Cruz e Pelayo avevano un accordo. Sapere che sua madre è arrivata a giocare con i sentimenti di sua sorella farà infuriare il marchesino che chiederà a Catalina di restare al palazzo. La ragazza, tuttavia, chiederà a suo fratello di non intervenire perché è stanca della sua guerra con la marchesa. Manuel parlerà con Jana di quello che ha saputo e la ragazza non sarà affatto sorpresa, visti i tanti inganni di Cruz. La giovane sposa deciderà di non mentire più al marchesino e gli rivelerà che la marchesa l'ha umiliata anche il giorno delle nozze, dicendole tutto quello che pensa di lei.

"Per favore non chiedermi cosa mi ha detto perché non posso ripeterlo", dirà Jana. Manuel avrà bisogno di staccare con tutto e annuncerà alla sua sposa che presto partiranno per la luna di miele. "Prendiamo una macchina e andiamo in giro per la Spagna a visitare tutti i castelli", dirà Manuel rendendo molto felice Jana. Cruz non prenderà affatto bene la decisione di suo figlio, ma potrà fare molto poco per cambiare i suoi piani. Durante una discussione con sua madre, Manuel non potrà fare a meno di parlarle di quello he ha saputo da Catalina e la rimprovererà duramente. Cruz non potrà dire nulla a sua discolpa, ma continuerà a covare odio contro la ragazza, colpevole di averle messo ancora una volta suo figlio contro.

La discussione tra Cruz e Catalina

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 24 settembre, Catalina si preparerà per il trasferimento dalla zia Clara e Simona le darà dei dolci da portare al palazzo. Romulo farà preparare la carrozza per la ragazza, poiché la macchina servirà a Manuel e Jana per il loro viaggio di nozze. I due novelli sposi saluteranno la famiglia e Catalina li rassicurerà sul suo trasferimento, perché da su zia la accompagnerà Curro. Appena Cruz resterà da sola con la figlia di Alonso non perderà occasione per affrontarla duramente. "Perché hai detto tutto a Manuel?" chiederà con rabbia a Catalina, "Mi avevi detto che non lo avresti detto a nessuno". La ragazza terrà testa alla sua matrigna e le dirà che presto tutti sapranno cosa ha fatto e a quel punto Cruz si avvicinerà a lei per aggredirla, ma Curro interromperà la discussione.

Catalina tornerà nella sua stanza, ma poco dopo Alonso andrà a bussare per conoscere il motivo della discussione con Cruz. La ragazza non risponderà facendo preoccupare suo padre che aprirà la porta e la troverà in lacrime. Catalina, disperata, dirà a suo padre che ha un'emorragia e non potrà fare a meno di piangere terrorizzata all'idea di perdere il suo bambino.

La decisione di Catalina, stanca della marchesa

Nelle puntate precedenti, Catalina ha mandato delle lettere alla zia Clara spiegandole il suo bisogno di allontanarsi da La Promessa. La richiesta della ragazza è stata accolta subito, tanto che la zia l'ha invitata ad andare da lei per un lungo periodo. Catalina ha spiegato a Curro e Manuel la sua intenzione di andare via, ma loro non sono stati affatto d'accordo con lei.

Il timore più grande del marchesino è il lungo viaggio che potrebbe compromettere la gravidanza, ma Manuel non tollera neanche il fatto che Cruz abbia reso a Catalina la vita impossibile.

Alonso non sa nulla di quello che sua moglie ha fatto alla figlia: Catalina non vuole dirgli che Cruz aveva un accordo con Pelayo per evitargli una grande sofferenza.