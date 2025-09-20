Bahar confiderà a Nisan che vuole scappare da Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Stanotte scappiamo con Arif", spiegherà alla bambina chiedendo il suo aiuto.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sentirà che con Sarp la sua vita e quella dei bambini è in pericolo e progetterà la loro fuga. La donna chiederà la complicità di Nisan perché dovranno far credere a Doruk che è tutto un gioco. La lontananza da Arif aiuterà Bahar a fare chiarezza nel suo cuore.

Bahar combattuta tra Sarp e Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar presto dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Il matrimonio con Arif salterà perché il ritorno di Sarp sconvolgerà Nisan che soffrirà moltissimo all'idea che sua madre sposi un altro uomo. Per amore di sua figlia, Bahar rinuncerà ad Arif e lo lascerà. Tutto sembrerà convergere verso un ritorno tra Bahar e Sarp, ma non sarà affatto così. Nelle prossime puntate accadranno una serie di eventi che faranno dubitare Bahar di suo marito, a partire dal sequestro di Nisan e Doruk, fino alla morte di Yeliz. Quest'ultima perderà la vita proprio la sera in cui Sarp rapirà moglie e figli per portarli in un luogo isolato. Bahar, suo marito, Nisan e Doruk torneranno quindi a vivere insieme, ma non per scelta della donna. Le cose diventeranno ancora più complicate quando anche Piril e i gemelli li raggiungeranno, rendendo la convivenza impossibile.

Bahar sopporterà tutto, fino a quando non scoprirà che Yeliz è morta la notte del rapimento. Dopo aver accusato Sarp di aver rovinato le loro vite, Bahar dirà urlando quello che pensa di lui: "Avrei preferito che fossi morto", dirà umiliando l'uomo davanti a Piril. L'unico pensiero di Bahar sarà andare al cimitero da Yeliz e per questo si metterà in contatto con Arif e gli chiederà di andare a prenderla, a costo di rischiare un attacco da parte degli uomini di Nezir. Rivedere Arif per Bahar sarà una grande emozione, ma anche per i bambini che gli correranno incontro abbracciandolo, mentre Sarp si consumerà di gelosia.

Bahar pronta a denunciare Sarp alla polizia

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar andrà a trovare Yeliz al cimitero e Arif le starà accanto in questo momento doloroso.

Al ritorno, Bahar confiderà al suo amico che ha intenzione di denunciare Sarp alla polizia, dire che è ancora vivo e spiegare anche tutto quello che è accaduto a Yeliz. La donna, inoltre, non avrà più intenzione di vivere in quella casa con Sarp, perché si sentirà in prigione: "Voglio portare i miei figli lontano da quella casa". Arif non potrà fare altro che appoggiarla, ma a Bahar servirà anche l'aiuto di Nisan per mettere in atto il suo piano. La donna parlerà con la bambina: "Stanotte scappiamo con Arif", dirà, "Non dobbiamo farci vedere da tuo padre". Nisan si renderà conto che la situazione in cui vivono non è come aveva sognato per anni e offrirà il suo aiuto a Bahar. Quest'ultima spiegherà alla bambina che Doruk non dovrà sapere nulla e dovranno inscenare un gioco con lui per portarlo fino alla macchina di Arif e tornare finalmente liberi.

La libertà, tuttavia, non sarà la sola ragione della voglia di fuggire di Bahar: la distanza da Arif e dalla sua vita al quartiere, infatti, permetterà alla donna di fare chiarezza nei suoi sentimenti. In una discussione con Sarp, infatti, gli dirà: "Arif non è il mio fidanzato, ma non ho detto che non lo amo".

L'abbraccio di Sarp e i suoi amati figli

Nelle puntate recentemente in onda in Italia, Sarp ha appena scoperto che la sua famiglia è viva. Dopo aver saputo che Bahar è malata, l'uomo è andato in ospedale senza farsi vedere da lei, ma ha abbracciato Doruk e Nisan che sono rimasti senza parole. La gioia dei bambini è stata incontenibile, tanto che hanno faticato a realizzare che non si trattava di un sogno.

Sarp ha capito che Bahar era in fin di vita e l'unica speranza per lei era ritrovare Sirin e portarla in ospedale. L'uomo non ha esitato e grazie a Piril ha scoperto che la ragazza si nascondeva alla villa di Suat.

Sarp è corso da Sirin e l'ha obbligata a seguirlo, ma lei ha chiesto di stare da sola con lui in cambio del midollo. Lui ha dovuto cedere, ma alla fine ha portato Sirin da Bahar e si è riaccesa una grande speranza per la vita della donna.