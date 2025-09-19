Il ginecologo visiterà Catalina e le ordinerà assoluto riposo nella puntata de La Promessa di mercoledì 24 settembre. Il medico avrà una notizia speciale per Alonso: "Sua figlia aspetta due gemelli".

Le anticipazioni rivelano che la situazione di Catalina resterà delicata e la ragazza non potrà più lasciare il palazzo come aveva progettato. Cruz sarà dispiaciuta per questo e non nasconderà ad Alonso che un'interruzione di gravidanza sarebbe stata una fortuna per lei.

Una gravidanza difficile per Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina avrà un'emorragia che farà preoccupare tutti.

La ragazza sarà disperata e Alonso chiamerà subito il medico che interverrà appena in tempo per evitare il peggio. Le condizioni di Catalina resteranno comunque molto serie e il medico, dopo averla sedata, parlerà con Alonso della situazione. Il marchese assicurerà che sua figlia non lascerà per nessuna ragione la tenuta. Il medico ordinerà assoluto riposo a Catalina e avrà una notizia inaspettata per Alonso: "Sua figlia aspetta due gemelli". Il dottore si impegnerà a mandare un'infermiera di sua fiducia che si occuperà di Catalina e della sua gravidanza. Nel frattempo, Cruz non nasconderà a suo marito la brutalità del suo pensiero. "Questa emorragia poteva essere una fortuna", dirà spiegando che se la gravidanza si fosse interrotta loro non avrebbero più avuto problemi con i pettegolezzi.

Jana e Manuel in viaggio di nozze

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 24 settembre, Romulo convocherà Petra e Ricardo per parlare della situazione di Catalina. Il maggiordomo ordinerà che si faccia molta attenzione alla ragazza affinché non si affatichi per nessuno motivo. Romulo, inoltre, avvertirà che presto arriverà un'infermiera scelta dal ginecologo che dovrà occuparsi esclusivamente di Catalina. Più tardi, Pia spiegherà a Romulo di essere molto preoccupata per Ricardo. La donna dirà al maggiordomo che Santos ha preso molto male la notizia che sua madre è viva e non ha dato a suo padre nessuna possibilità di spiegarsi. Intanto, Maria continuerà ad occuparsi con molta premura di don Samuel, immobilizzato a causa di una frattura alla gamba.

Questa situazione non permetterà alla ragazza di mantenere le distanze dal parroco come si era ripromessa. Jana e Manuel, invece, si godranno il loro avventuroso viaggio di nozze. Il marchesino e sua moglie percorreranno la Spagna in auto, ma durante il percorso ci sarà un guasto che li costringerà a fermarsi.

Tranne Manuel, nessuno sa che il padre dei gemelli è Adriano

Catalina sta portando avanti una gravidanza pur non avendo un marito accanto e questa, per l'epoca, era una situazione piuttosto anomala. Cruz vuole evitare l'ennesimo scandalo e per questo non ha dimostrato alcun dispiacere quando la ragazza ha rischiato di perdere i gemelli. Catalina ha confidato a suo padre che Pelayo l'ha lasciata proprio perché non voleva crescere un figlio non suo.

La ragazza, tuttavia, non ha rivelato ad Alonso che il padre de gemelli è Adriano, il mezzadro con cui ha avuto una relazione mesi fa. Solo Manuel conosce la verità sul padre dei gemelli, ma ha rispettato il volere di Catalina e non lo ha rivelato a nessuno.