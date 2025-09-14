Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 15 al 19 settembre, Samuel comprenderà di essere innamorato di Micaela e così deciderà di lasciare Gabriela, seppur nella convinzione che questa decisione la farà soffrire. Inoltre Jimmy scoprirà che Matteo vorrà vendicarsi di Viola.

Alice, invece, vorrà lasciare Napoli con Vinicio ma lui non saprà se seguirla o rimanere con Gennaro, mentre Damiano non lascerà la polizia dopo un confronto con Eduardo.

Damiano comprende che Rosa è ancora molto legato a lui

Renato ormai non potrà più fare a meno dell'intelligenza artificiale.

Intanto, Jimmy verrà a conoscenza del fatto che Matteo ha intenzione di vendicarsi di Viola e ha predisposto a tal fine un piano molto pericoloso. Samuel, invece, passerà una notte d'amore con Micaela e, dopo essersi confrontata con lei, comprenderà di dover lasciare Gabriela anche se questo vorrà dire farla soffrire parecchio. Il destino, comunque, riserverà a Piccirillo delle sorprese.

Nel frattempo, Rosa sarà ben contenta di accogliere Eduardo e Clara che sono tornati a Napoli. In tutto questo, Damiano esternerà ad Ignazio e Simone la volontà di andare via dalla polizia, ma i due suoi colleghi non saranno d'accordo con la sua scelta. In seguito, Renda incontrerà Sabbiese, il quale cercherà di fargli cambiare idea ed alla fine ci riuscirà.

Il poliziotto non gradirà, comunque, le intromissioni dell'amico e che Rosa ha raccontato tutto a lui, anche se si renderà conto che la sua ex è ancora molto legato a lui.

Bice controlla che Guido si comporti bene con Mariella

Matteo illustrerà a Jimmy i dettagli del suo piano contro Viola ed il piccolo Poggi si confronterà con Manuela, la quale gli consiglierà di agire correttamente. Intanto Niko chiederà a Raffaele di far comprendere a Renato che non è corretto esserne ossessionati dall'intelligenza artificiale come lo è stato lui negli ultimi tempi. Inoltre il rapporto tra Viola e Damiano si farà sempre più complicato.

Nel frattempo Nunzio e Samuel faranno una scoperta amara legata alle conseguenze di un tradimento.

In tutto questo, Bice controllerà il comportamento di Guido nei confronti di Mariella, mentre Gennaro tornerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato dei cantieri navali. Alice vorrà lasciare Napoli con Vinicio, ma il ragazzo non saprà se seguirla o restare insieme al fratello.

Intanto un confronto tra Gianluca, Alberto e Federico porterà alla riflessione che Alberto è stato un padre assente durante l'infanzia di Gianluca.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per Ferri la custodia cautelare in carcere in seguito alla denuncia presentata da Gennaro. Inoltre Rosa e Manuel sono tornati nella propria abitazione e sia Giulia che Luca si sono mostrati tristi.

Damiano, invece, ha manifestato a Viola la volontà di lasciare la polizia per lavorare insieme ad un suo amico nella security, mentre Samuel ha fatto una danza sensuale con Micaela.