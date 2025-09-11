Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano un tradimento e un ritorno di fiamma che coinvolgeranno tre protagonisti. Nella puntata che andrà in onda lunedì 15 settembre alle 20:50 su Rai 3, Samuel tradirà Gabriela cedendo alla passione con Micaela. Nel frattempo, Ignazio e Simone resteranno sconvolti dopo aver scoperto i progetti di Damiano, deciso a lasciare la polizia. Spazio anche alle vicende di Jimmy, che verrà a sapere delle intenzioni di Matteo di voler vendicarsi di Viola.

Samuel trascorre una notte di passione con Micaela

La relazione tra Samuel e Gabriela giungerà a un punto di rottura a causa di un gesto impulsivo del cuoco del Caffè Vulcano.

Quest'ultimo, infatti, trascorrerà una notte di passione con Micaela, che gli confesserà i suoi veri sentimenti. Venuto a conoscenza di ciò che Micaela prova, Samuel prenderà una decisione improvvisa e lascerà Gabriela senza alcun preavviso. Sorprendentemente, la ballerina non reagirà con particolare dolore alla fine della loro storia. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Gabriela non sarà affatto addolorata, contrariamente a quanto immaginato da Samuel.

Ignazio e Simone scoprono che Damiano vuole dare le dimissioni

Nel frattempo, si svilupperanno le vicende di Damiano, che confiderà ai colleghi Ignazio e Simone i suoi imminenti progetti. I due scopriranno così che Damiano ha intenzione di lasciare il lavoro per intraprendere nuove strade professionali, e reagiranno con rabbia alla notizia.

Intanto, Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli, dove Rosa si preparerà ad accoglierli. A Palazzo Palladini, Renato continuerà a confrontarsi con l’intelligenza artificiale, diventando sempre più dipendente dalla nuova tecnologia. Jimmy, invece, scoprirà che il suo compagno di scuola Matteo ha intenzione di vendicarsi della professoressa Bruni, architettando per Viola una brutta sorpresa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto è stato arrestato

Nelle precedenti puntate, Roberto è stato arrestato in seguito all’aggressione ai danni di Gagliotti. Quest’ultimo ha aggravato la posizione di Ferri fingendo di essere stato minacciato e picchiato anche durante una visita in ospedale.

Damiano, intanto, ha confidato a Rosa di non aver superato il concorso per l’avanzamento di carriera.

Inoltre, ha rivelato alla sua ex compagna di aver preso una decisione importante sul proprio futuro: non continuerà a fare il poliziotto, ma inizierà a lavorare con un ex collega. Picariello non ha accolto positivamente la scelta di Damiano e ha cercato di fargli cambiare idea, senza riuscirci.