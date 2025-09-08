Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il ritorno in città di due personaggi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre alle 20:50 su Rai 3, Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli. Nel frattempo, Gennaro Gagliotti tornerà ai Cantieri per adempiere ai suoi doveri di amministratore delegato. Ci sarà spazio anche per le vicende di Samuel, che deciderà di lasciare Gabriela, mentre Vinicio si troverà diviso tra due affetti: da un lato la sua fidanzata Alice, dall’altro suo fratello.

Eduardo parla con Damiano

Eduardo Sabbiese farà ritorno in città insieme a Clara.

Il fratellastro di Rosa verrà a sapere che Damiano ha intenzione di lasciare la polizia e deciderà di affrontare la questione con lui. Eduardo rivolgerà all’amico un accorato discorso, che potrebbe convincere Renda a rivedere la sua decisione. Nel frattempo, Damiano si renderà conto che Rosa gli è sempre vicina, mentre il rapporto con Viola si farà sempre più distante. Ci sarà spazio anche per le vicende di Gennaro Gagliotti, che tornerà ai Cantieri Flegrei Palladini. L’imprenditore rientrerà nell’azienda navale con l’obiettivo di riprendere il suo ruolo di amministratore delegato, con il supporto del fratello Vinicio.

Samuel lascia Gabriela

Nel frattempo, Vinicio si troverà diviso tra due affetti: da un lato il fratello, in evidente difficoltà dopo l’aggressione, dall’altro la fidanzata Alice.

Per Samuel e Micaela, invece, ci sarà un’improvvisa svolta nel loro rapporto: i due ex trascorreranno la notte insieme, lasciandosi andare alla passione. La gemella Cirillo confesserà al cuoco del Caffè Vulcano di essere ancora innamorata di lui. Dopo aver ascoltato la dichiarazione, Samuel deciderà di lasciare Gabriela, la sua fidanzata. Quest'ultima, a sorpresa, reagirà con serenità alla fine della relazione. Intanto, Nunzio verrà a conoscenza di quanto accaduto al suo amico e del tradimento da lui commesso ai danni della compagna, ma la situazione lo porterà a rivedere tutto da una prospettiva diversa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano non ha vinto il concorso

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha scoperto di non aver superato il concorso a causa della valutazione negativa del suo superiore, che gli ha assegnato un punteggio basso.

In seguito, Renda ha preso una decisione inaspettata, comunicando a Rosa la sua intenzione di lasciare la polizia. Picariello, turbata dalla notizia, ha cercato di fargli cambiare idea. Nel frattempo, Gennaro si è risvegliato dopo l’operazione e ha rivelato di essere diventato cieco a causa dei colpi ricevuti da Roberto.