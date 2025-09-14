La riapertura della scuola di Amici è stata rimandata di una settimana. Se fino a pochi giorni fa si parlava di un ritorno in onda il 21 settembre, ora è arrivata la conferma che la prima puntata sarà trasmessa domenica 28 alle 14. Lo speciale, interamente dedicato alla scelta dei nuovi allievi da parte degli insegnanti, sarà registrato giovedì 25.

Slitta l'esordio della nuova stagione

I fan di Amici dovranno attendere un po' più del previsto per scoprire l'identità degli allievi della nuova edizione, quelli dei cantanti e dei ballerini che otterranno la maglia da titolare nel corso della prima puntata.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma del fatto che il talent condotto da Maria De Filippi tornerà in onda il 28 settembre, non il 21, come era stato annunciato durante l’estate.

Torna, con una nuova edizione e una nuova classe di allievi, #Amici25 ⭐️

Dal 28 Settembre su #Canale5 🕰️ pic.twitter.com/JGppRV5KtS — AMICI NEWS (@amicii_news) September 14, 2025

Questo cambio di programma ha causato lo slittamento dell'inizio delle registrazioni degli speciali che saranno trasmessi tutte le domeniche a partire dalle ore 14: le prime riprese della stagione 2025/26 attualmente sono fissate per giovedì 25, quindi tre giorni prima del debutto del programma su Canale 5.

Quel giorno trapeleranno i nomi di tutti i ragazzi che entreranno a far parte della nuova classe, i talenti che conquisteranno i professori dopo mesi di casting.

Una sola novità tra gli insegnanti

Tra un paio di settimane andrà in onda la puntata che darà il via alla venticinquesima edizione di Amici, quella nel corso della quale sarà svelato il cast di quest'anno.

Da settimane, però, sul web circola la notizia dell'unico cambiamento che dovrebbe essere apportato alla commissione interna della scuola: salvo ripensamenti, Deborah Lettieri non dovrebbe essere più un'insegnante di ballo del programma di Canale 5.

A prendere il posto della maestra che un anno fa aveva sostituito Raimondo Todaro, dovrebbe essere Veronica Peparini.

Tutti gli altri docenti della passata stagione, invece, sarebbero stati riconfermati.

Gli ultimi vincitori

Da qualche anno a questa parte, Amici viene vinto da due allievi, uno per ogni categoria che è rappresentata nella scuola.

L'edizione 2024/25 del talent si è conclusa con il trionfo di Daniele, uno dei ballerini che Alessandra Celentano ha scelto nella prima puntata e che ha seguito e supportato fino al serale.

Nel canto, invece, ad alzare la coppa è stato TrigNO, "pupillo" di Anna Pettinelli e uno degli allievi che è migliorato di più da quando ha iniziato a studiare con i vocal coach.

Il prossimo 28 settembre uno o entrambi i vincitori dell'ultima stagione dovrebbero essere ospiti in studio per fare l'in bocca al lupo ai nuovi titolari.