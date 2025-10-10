Andrew Garfield, noto per aver interpretato Peter Parker ne The Amazing Spider-Man della Sony, ha messo fine alle voci che lo volevano coinvolto nel prossimo film Avengers: Doomsday. Intervistato da GQ sul possibile ritorno nel MCU, Garfield ha risposto in modo netto e senza sfumature: “No, assolutamente no”, includendo il suo nome tra quelli che non appariranno nella pellicola. Una risposta che sembra chiudere definitivamente ogni porta per chi sperava nel suo contributo come Spider-Man in questo nuovo evento Marvel.

Un cast vasto, ma senza Garfield

Nonostante l'assenza di Garfield, Avengers: Doomsday promette di essere un film imponente, con un cast che unisce eroi del MCU classico a protagonisti dell’era degli X-Men e altri personaggi provenienti da universi differenti. Tra i nomi confermati, spiccano quelli di Robert Downey Jr., che tornerà ma nei panni del villain Dottor Destino. Ci saranno anche Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen nei ruoli di Professor X e Magneto, insieme a Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer e James Marsden, tutti volti del passato 20th Century Fox. Il cast include inoltre numerosi altri attori già celebri del panorama Marvel.

Il passato di Garfield e le speranze infrante

Andrew Garfield è apparso come Spider-Man in The Amazing Spider-Man (2012) e nel suo sequel del 2014, per poi far ritorno come variante nel film Spider-Man: No Way Home del 2021. Molti fan avevano sperato che quell’esperienza si sarebbe estesa anche a Avengers: Doomsday, dando spazio non solo al suo ritorno, ma forse a scenari in cui più Spider-Man potessero coesistere. Tuttavia, con la sua dichiarazione definitiva a GQ su un suo possibile ritorno:" No assolutamente no", Garfield sembra aver chiuso questa possibilità, non farà parte del grande evento Marvel, almeno stando a quanto detto da lui stesso.

L’universo narrativo di Doomsday e le versioni alternative

Il film è atteso per il 18 dicembre 2026, e si annuncia come uno dei cinecomic più ambiziosi mai realizzati da Marvel Studios. La trama sarà basata sul multiverso, con più varianti di eroi e cattivi. Come accennato, Robert Downey Jr. interpreterà Dottor Destino e altri personaggi classici come Professor X e Magneto ritorneranno con la loro tradizione da fumetto. Questo approccio apre la porta a molte sorprese, ma chiarisce anche che non verranno richiamate tutte le vecchie glorie: Garfield non è nel piano.

La conferma dell’assenza di Garfield ha suscitato reazioni miste tra i fan: chi la considera una perdita significativa, chi invece apprezza la chiarezza.

Alcune voci sperano che, pur non apparendo come attore, Garfield possa essere coinvolto in altri progetti Marvel, magari in animazione o come doppiatore, dato il suo interesse per l’universo dei cinecomic. Per ora però, nulla di ufficiale.