Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un nuovo arrivo a Milano. Nella puntata che andrà in onda lunedì 13 ottobre alle 16 su Rai 1, Ettore incontrerà sua sorella Greta al Circolo, con la quale affronterà i primi passi del loro piano di vendetta. Nel frattempo, Odile scambierà qualche confidenza con Marta, mentre la contessa proverà il suo abito da sposa di fronte a sua figlia e sua nipote.

Ettore e Greta parlano dei loro prossimi passi contro la famiglia di Adelaide

Il mistero attorno al nuovo creativo della Galleria Milano Moda si infittirà con l'arrivo di sua sorella Greta a Milano.

I fratelli Marchesi si incontreranno al Circolo dove tesseranno la tela di un intricato piano di vendetta contro la famiglia della contessa. L'effettivo bersaglio che vorranno colpire non è stato ancora chiarito nel dettaglio, ma il dialogo dei due stilisti sarà chiaro. A un certo punto, Greta dirà a suo fratello: ''E mi auguro che presto paghi di più''. Ettore risponderà in un modo che non lascerà dubbi sulle loro cattive intenzioni: ''Prima dobbiamo entrare nelle grazie di tutta la famiglia''. Tali parole non lasciano presagire nulla di buono anche se non è certo se ce l'abbiano con Adelaide, con Umberto o ci sia sotto dell'altro.

Odile ripensa alla telefonata misteriosa di Ettore

Nel frattempo, Odile si troverà a Villa Guarnieri in vena di confidenze con sua cugina Marta, alla quale racconterà quanto origliato alla Galleria Milano Moda.

La figlia della contessa sarà turbata dopo avere spiato Ettore intento in una conversazione telefonica con una donna alla quale ha rivolto molti complimenti. Odile in quel frangente non era ancora a conoscenza che Marchesi era al telefono con sua sorella Greta. Ci sarà spazio inoltre anche per i preparativi di nozze di Adelaide, che nel salotto di casa indosserà l'abito da sposa e accanto a lei ci saranno sua figlia e sua nipote Marta. La scena verrà vista anche da Umberto, che si complimenterà con la contessa per la sua bellezza. Intanto, accadrà anche un fatto spiacevole a Rosa, importunata per strada da un uomo e verrà soccorsa in tempo da Irene e Delia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha spiato Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Odile ha dimenticato alcuni documenti in ufficio e, quando è rientrata alla Galleria Milano Moda, ha sentito Ettore parlare al telefono con una donna. La figlia della contessa ha origliato la conversazione del suo collega, che stava elogiando le qualità della ragazza dall'altro capo della cornetta. Intanto, Adelaide e Marcello hanno fissato al 25 ottobre la data delle nozze, invitando anche le Veneri alla cerimonia. Infine Salvatore ha deciso di prendere in gestione il bar del Grand Hotel di Sanremo, dovendo quindi abbandonare Milano.