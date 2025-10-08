Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, protagonisti del reality Netflix Physical: da 1 a 100, sono stati immortalati nuovamente insieme a Milano in atteggiamenti che confermerebbero una relazione solida, secondo quanto riportato dal settimanale Chi in edicola mercoledì 8 ottobre 2025.

Il feeling tra i Elisabetta e Alvise

Le foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini mostrano la showgirl e l’ex rugbista – ora modello e attore – condividere momenti semplici ma importanti: Canalis seduta dietro Alvise, uscite mattutine, passeggiate per la città, complicità nel linguaggio del corpo.

Non si tratta di incontri casuali, ma di abitudini che sembrerebbero ormai consolidate. Elisabetta sorride, Rigo appare sicuro, il loro rapporto appare rilassato.

Dal set alla vita reale: la nascita di una relazione

La conoscenza tra Canalis e Rigo nasce sul set di Physical: da 1 a 100. È proprio lì che la complicità avrebbe cominciato a manifestarsi in modo spontaneo. Dopo le riprese, la frequentazione sarebbe continuata, nonostante la distanza geografica: Elisabetta, infatti, vive a Los Angeles con la figlia, mentre Alvise ha impegni professionali in Italia. Secondo quanto riportato, ogni volta che la showgirl torna in Italia, i due trovano il modo di trascorrere momenti insieme. Le immagini milanesi sono la prova che la relazione non è precipitosa né occasionale, ma qualcosa che prosegue con naturalezza.

Nessuna dichiarazione ufficiale da Elisabetta Canalis e Rigo

Finora non c’è stata alcuna dichiarazione formale da parte di Elisabetta Canalis o di Alvise Rigo riguardo al loro stato sentimentale. Tuttavia, il comportamento, la frequenza degli incontri e la scelta di mostrarsi insieme pubblicamente suggeriscono che tra loro ci sia molto di più di una semplice amicizia iniziata sul set.

Ad esempio, un paio di settimane fa, i due sono stati avvistati insieme a Milano durante la presentazione della nuova serie Netflix, Il rifugio atomico, evento curato da Rigo. Canalis, accompagnata da un’amica, ha catturato l’attenzione dei presenti con un look sportivo e raffinato, mentre lui ha mostrato disinvoltura tra fotografi e ospiti.

A fare notizia sono stati soprattutto i piccoli gesti di complicità sul red carpet: sguardi intensi, sorrisi condivisi e una mano posata con naturalezza sul braccio di Rigo. I dettagli hanno lasciato intuire una vicinanza speciale tra i due. La serata milanese, con diversi volti noti dello spettacolo, ha rappresentato il primo momento pubblico in cui la coppia ha mostrato la propria intesa.

Precedentemente, un loro accostamento, era stato palesato quest'estate in California per un viaggio on the road come dimostrarono i relativi account Instagram.