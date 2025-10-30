Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano due eventi che sconvolgeranno gli equilibri tra i protagonisti della soap opera. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Alihan e Zeynep convoleranno a nozze dopo che l’imprenditore riuscirà a divorziare da Ender. Quest’ultima, intanto, farà una confessione inaspettata a suo fratello Caner: ha un altro figlio oltre a Erim, che è stato dato in adozione.

Alihan divorzia da Ender e sposa Zeynep

La storia d’amore tra Alihan e Zeynep potrà finalmente consolidarsi in un matrimonio, dopo che entrambi chiuderanno le loro precedenti relazioni.

Mentre l’imprenditore riuscirà a ottenere il divorzio da Ender, sposata solo per vendicarsi di Halit, Zeynep annullerà la sua unione con Dundar. Sarà proprio Alihan a salvarla dalle nozze forzate con il tenebroso venditore di automobili. Per Zeynep arriverà così una nuova proposta di matrimonio da parte del suo ex fidanzato. Tuttavia, Alihan sembrerà voler prendersi un po’ di tempo prima di fare il grande passo, proponendole di andare a convivere. Asuman non vedrà di buon occhio l’atteggiamento del futuro genero e metterà in guardia la figlia. Nascerà poi un forte malinteso tra i due fidanzati quando Zeynep sospetterà che il compagno abbia una relazione con Elif, un’amica di vecchia data. Ma la giovane dovrà presto ricredersi: il comportamento sfuggente di Alihan sarà dovuto soltanto a un piano romantico che stava organizzando per lei: un matrimonio a sorpresa.

I due convoleranno infine a nozze, con Halit e Hakan in veste di testimoni.

Ender svela a Caner di avere dato in adozione un figlio

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena quando verrà svelata una drammatica verità legata al passato di Ender. La rivelazione avverrà con il ritorno improvviso di Kaya nella vita della donna: si tratta di un suo ex fidanzato. Convinto che Erim possa essere suo figlio, Kaya deciderà di effettuare di nascosto un test del DNA per scoprire la verità. Tuttavia, per lui arriverà una doccia fredda: i suoi sospetti si riveleranno infondati. Sarà poi la stessa Ender ad aprirsi con il fratello Caner, confidandogli un aspetto del suo passato rimasto finora segreto. In realtà, la donna ha avuto un figlio da Kaya, ma non si tratta di Erim.

La donna rivelerà infatti di aver dato in adozione quel bambino, che oggi ha 23 anni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender e Yildiz hanno teso una trappola a Kemal

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Ender e Yildiz si sono inaspettatamente alleate per ostacolare la relazione tra Zehra e Kemal. La signora Argun ha chiesto aiuto a sua cugina Irem per nascondere una busta nella giacca di Kemal. Intanto, Ender ha avvisato Zehra affinché assistesse alla scena, facendole credere che il suo fidanzato avesse una relazione con Irem. Spazio anche alle vicende di Zeynep, che ha fatto credere ad Alihan di essere fidanzata con Dundar.