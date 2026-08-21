Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, diversi equilibri sentimentali saranno destinati a saltare. Al centro della scena ci saranno Manuel, pronto ad allontanarsi temporaneamente dal palazzo per aiutare Julieta, e Jacobo, che dovrà fare i conti con una dolorosa verità riguardante Martina e Adriano. Tra fughe, tradimenti e confronti sempre più accesi, i protagonisti saranno chiamati a prendere decisioni in grado di cambiare il loro futuro.

Manuel lascia il palazzo con Julieta: una fuga che cambia tutto

Manuel sarà sempre più coinvolto nelle difficoltà di Julieta, preoccupata dall'ossessiva attenzione che Ciro continua a riservarle.

Convinto che la ragazza abbia bisogno di allontanarsi da quella situazione, il marchesino elaborerà un piano per offrirle qualche giorno di serenità lontano da La Promessa. Approfittando dell'assenza temporanea di Ciro, Manuel accompagnerà Julieta fuori dal palazzo con l'obiettivo di permetterle di ritrovare tranquillità e lucidità. Durante questo periodo trascorso insieme, tra confidenze e sostegno reciproco, il loro legame si farà sempre più profondo. La vicinanza emotiva finirà inevitabilmente per avere conseguenze inattese. Julieta, toccata dall'affetto e dalla dedizione dimostrati da Manuel, si lascerà andare a un gesto destinato a sorprendere entrambi. Una svolta che rischierà di complicare ulteriormente una situazione già molto delicata e che potrebbe avere ripercussioni importanti una volta rientrati a palazzo.

Jacobo scopre la relazione tra Martina e Adriano e minaccia di smascherarli

Sul fronte sentimentale, la situazione esploderà quando Jacobo verrà a conoscenza della storia nata tra Martina e Adriano. Dopo aver scoperto che la donna che amava si è innamorata del suo amico, il giovane faticherà ad accettare quello che considera un doppio tradimento. Sconvolto e furioso, Jacobo cercherà subito un confronto con Adriano e per poco non si arriverà allo scontro fisico. Pur riuscendo a controllare la rabbia, il ragazzo non sarà disposto a perdonare quanto accaduto e respingerà ogni tentativo di spiegazione da parte dei due innamorati. Con il passare dei giorni, Martina e Adriano comprenderanno che non esistono giustificazioni in grado di cancellare il dolore provocato a Jacobo.

Quest'ultimo, però, non sembrerà intenzionato a mantenere il silenzio. Ferito nell'orgoglio e deluso da entrambi, prenderà infatti una decisione drastica: raccontare alla famiglia ciò che è successo, portando allo scoperto una tresca che fino a quel momento era rimasta nascosta. Una scelta che rischierà di provocare un nuovo terremoto all'interno della tenuta.