Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, riguardanti le puntate in programma dal 10 al 14 novembre, rivelano che Eduardo si ritroverà a fare una scoperta del tutto inattesa in merito all'aggressione subita da Peppe Caputo, per la quale sarà ritenuto uno dei possibili responsabili.
Damiano, invece, si ritroverà in crisi quando scoprirà che Grillo ha scelto di estrometterlo dall'indagine legata a Caputo mentre Marina si renderà conto di non voler sfruttare le fragilità di Vinicio Gagliotti per incastrare il suo acerrimo nemico Gennaro, finendo per spiazzare Roberto Ferri.
Damiano in crisi: anticipazioni Un posto al sole 10-14 novembre
L'aggressione ai danni di Peppe Caputo continuerà a essere al centro delle nuove trame di Un posto al sole del mese di novembre.
Damiano cercherà di far luce su quanto è accaduto, intenzionato in primis a discolpare il suo migliore amico Eduardo, considerato il responsabile di ciò che è successo.
Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Grillo prenderà una decisione del tutto inaspettata: estromettere Damiano da questa indagine.
Damiamo si mostrerà in crisi e furioso per la scelta del suo superiore ma, intanto, deciderà di portare avanti la sua personale indagine in segreto assieme a Eduardo.
Eduardo fa una scoperta inaspettata nei prossimi episodi di Upas su Rai 3
Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che sarà proprio Eduardo a fare una scoperta del tutto inaspettata in merito a tale aggressione. Una rivelazione bomba che gli arriverà da una testimonianza preziosa che lo aiuterà in parte a tirarsi fuori da questa amara vicenda.
Marina, invece, seppur decisa a portare avanti la sua vendetta nei confronti di Gennaro si renderà conto di non voler sfruttare le insicurezze e le fragilità di Vinicio per colpire il fratello.
La donna, quindi, dopo aver scoperto dei problemi di tossicodipendenza di Vinicio, deciderà di fare un passo indietro e di non metterlo in difficoltà, suscitando la reazione contrariata di Roberto Ferri che non la prenderà affatto bene e si mostrerà amareggiato dal comportamento della sua compagna di vita.
Ottimi ascolti per la soap opera di Rai 3
In attesa di questi nuovi episodi di Un posto al sole, la soap opera continua a registrare buonissimi ascolti nella fascia dell'access prime time di Rai 3, nonostante l'agguerrita concorrenza di Affari Tuoi e La ruota della fortuna, che ha riportato su gli ascolti di Canale 5.
La serie di Rai 3 riesce ad appassionare ogni sera una media di circa 1,5 milioni di spettatori fissi, pari a uno share che oscilla tra il 7 e l'8%, con picchi che raggiungo anche la soglia del 10% durante la messa in onda.