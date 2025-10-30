Giovedì 30 ottobre al Grande Fratello si parlerà di nuovo di Valentina e della sua gelosia nei confronti di Benedetta. Un'anticipazione che è stata pubblicata sui profili social del reality, svela che la compagna di Domenico tornerà nella casa ma stavolta ci resterà. Stando a quello che si evince da questo spoiler, la donna potrebbe diventare una nuova concorrente oppure essere ospite per un periodo limitato.

Lo spoiler che spiazza il pubblico

Il "triangolo" Benedetta-Domenico-Valentina è forse la dinamica più interessante di quest'edizione del Grande Fratello, nonché una delle più commentate dai telespettatori.

Dopo aver proposto due confronti tra i tre protagonisti di questa storia, gli autori hanno pensato di alzare il tiro: nel corso della puntata del 30 ottobre, la compagna del concorrente di Scampia tornerà nella casa e non andrà più via.

"Allarme rosso: Valentina è sempre più arrabbiata. Stasera tornerà in casa e ci resterà", si legge in un comunicato che è stato pubblicato su tutti gli account social del programma di Canale 5.

Anche se non è stato specificato, la compagna di Domenico dovrebbe rimanere tra le mura più spiate d'Italia con un ruolo ben preciso: o quello di nuova concorrente o quello di ospite per un periodo limitato.

Il parere dei fan sui social

La notizia del ritorno di Valentina al Grande Fratello, sta già facendo discutere e in molti sembrano scettici sulla sua permanenza all'interno della casa.

"Che buffonata", "Quei due sono d'accordo, stanno fingendo", "Non si poteva proprio farne a meno?", "Che pagliacciata, vi meritate il 10% di share", "Proprio una sorpresa, come no", "Ce lo aspettavamo tutti", "Tutto organizzato a tavolino, dispiace per Benedetta", "Copione già letto e riletto", "Ma cos'è questa roba?", "Vuole un po' di visibilità anche lei", "Ancora? Basta", "Esistono anche altri concorrenti", "Questo non è Temptation Island, giusto per ricordarvelo", "Tutto troppo forzato", "E questo sarebbe il ritorno alle origini?

Sempre le stesse cose", "Tutto prevedibile", "Domenico e Valentina si sono accordati fuori, è un circo", si legge su X a poche ore dall'inizio di una nuova puntata del reality su Canale 5.

I due confronti davanti alle telecamere

In un mese Valentina ha già partecipato a due puntate del Grande Fratello, e in entrambi i casi le è stato dedicato molto tempo.

I confronti che Domenico ha avuto con la sua compagna in passato, però, non sono serviti per farli chiarire, e forse anche per questo motivo gli autori hanno deciso di proporre alla donna di andare a convivere con il padre di sua figlia ma soprattutto con Benedetta.

Stasera si scoprirà se Valentina diventerà una nuova concorrente oppure se la sua permanenza nella casa sarà per un periodo limitato.