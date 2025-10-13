L'asso nella manica di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore potrebbe essere il ritorno di Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino milanese interpretato da Alessandro Tersigni.

Le riprese della soap pomeridiana di Rai 1 proseguono a ritmo sostenuto e andranno avanti fino al mese di febbraio. Intanto, uno dei colpi di scena potrebbe essere legato al rientro a Milano di Vittorio, dopo che nell'ottava stagione si era assistito alla sua uscita di scena.

Vittorio Conti e la sua uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle signore

L'appuntamento con la soap continua a garantire colpi di scena e nel corso delle prossime puntate non è escluso che gli spettatori possano assistere al rientro in scena di uno dei volti simbolo: Vittorio Conti.

Al termine dell'ottava stagione si era assistito all'uscita di scena di Conti per iniziare una nuova vita insieme a Matilde, vittima di una denuncia per adulterio da parte del marito Tancredi, che avrebbe voluto vederla in carcere piuttosto che felice al fianco di Conti.

Nella passata stagione Vittorio si era riaffacciato a Milano per qualche giorno: un modo per salutare i suoi colleghi di lavoro e assicurarsi che il grande magazzino fosse in buone mani con Roberto Landi e Marcello Barbieri.

Retroscena Il Paradiso delle signore 10: torna Vittorio Conti?

Per la decima stagione della soap, invece, gli sceneggiatori potrebbero puntare sul colpo di scena: il ritorno in scena di Vittorio in più puntate de Il Paradiso delle signore.

La sua presenza non passerebbe inosservata e potrebbe essere un buon auspicio anche in vista dell'undicesima stagione della serie, che dovrebbe vedere la luce nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Del resto, proprio Alessandro Tersigni, dopo la sua uscita di scena, non aveva nascosto che il suo non era un addio, ma un arrivederci. Un modo per non chiudere definitivamente con quel passato che gli aveva regalato tanto successo nel corso degli anni.

Ascolti in crisi per la soap opera di Rai 1

In attesa dei prossimi episodi, la soap quest'anno sta facendo fatica a imporsi nella gara di ascolti del pomeriggio, fermandosi a una media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, messa in difficoltà dalla presenza de La forza di una donna che, su Canale 5, viaggia sui 2 milioni fissi.

Il ritorno di Vittorio Conti potrebbe rivelarsi un toccasana anche per gli ascolti della soap, tale da far ritornare quella fetta di pubblico che l'ha abbandonata.