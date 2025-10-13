Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Manuel farà una drammatica scoperta quando tornerà alla tenuta da un impegno di lavoro. Il marchesino troverà sua moglie Jana riversa a terra con una vistosa ferita all'addome provocata da un colpo di pistola.

Jana dice a Cruz di voler recarsi in commissariato per denunciare la morte di Tomas

Tutto inizierà quando Curro confiderà ad Alonso di essere Marcos, il figlio che aveva avuto dalla storia extraconiugale con Dolores. Il marchese rimarrà sconvolto da tale rivelazione, sopratutto quando scoprirà che la sua ex amante è stata uccisa e che Cruz è sempre stata al corrente di tutto.

La storyline subirà un importante scossone quando Jana comunicherà ad Alonso di essere la sorella di Curro. La donna si recherà poi da Cruz per informarla di voler andare dalla guardia civile per denunciare le scoperte fatte sulla morte di Tomas. Prima di recarsi in commissariato, la moglie di Manuel chiederà a Maria di dormire insieme a lei, sentendosi in pericolo vista l'assenza del marito, lontano dalla tenuta per un impegno di lavoro.

Jana ferita da un colpo di pistola al ventre, Manuel chiama i soccorsi

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Maria non si presenterà da Jana a causa di una lite con Samuel, che la informerà di voler lasciare la tenuta. Una volta tornato dal viaggio, Manuel troverà sua moglie riversa a terra in una pozza di sangue a causa di un colpo di pistola sparato al ventre.

Il marchesino chiamerà subito il dottor Gamarra, il quale lo informerà che le condizioni di Jana sono critiche. Allo stesso tempo, il figlio di Alonso chiederà al sergente Burdina di iniziare alcune indagini per scoprire il responsabile della sparatoria, iniziando ad interrogare il personale e gli ospiti della tenuta.

Catalina ha chiesto a Jana di prendersi cura dei suoi gemelli qualora dovesse morire durante il parto

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro è apparso interessato ad Angela durante la festa dai Ballester. La figlia di Leocadia, invece, è sicura che il baronetto provi ancora dei sentimenti per Martina che però ha iniziato una storia con Jacobo.

Vera, intanto, ha temuto che l'iniziativa di suo padre fosse una truffa e non un aiuto per la famiglia Lujan. Catalina ha chiesto a Jana di prendersi cura dei suoi gemelli nel caso in cui non dovesse sopravvivere al parto.

Cruz, intanto, ha sospettato che sua nuora non fosse incinta di Manuel, ottenendo una sua risposta a tono. Infine Ricardo ha confessato a Romulo di non sapere come avrebbe reagito una volta incontrata sua moglie Ana dopo tanto tempo.