Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere la contessa Adelaide alle prese con uno dei momenti più difficili e complicati della sua vita.
Il sospetto è che le nozze con Marcello possano saltare definitivamente dopo la crisi da parte del ragazzo e, a quel punto, la contessa si ritroverebbe in preda alla disperazione.
Un rifiuto che addirittura potrebbe spingere Adelaide a far perdere clamorosamente le sue tracce di punto in bianco, sparendo nel nulla.
Marcello Barbieri si ritrova in forte crisi prima delle nozze ne Il Paradiso delle signore 10
Con le nuove trame della soap opera Marcello si ritroverà a vivere un momento di profonda crisi personale: a pochi giorni dalle nozze con Adelaide non si sentirà più sicuro del fatidico sì da pronunciare sull'altare, motivo per il quale finirà per mettere tutto in discussione.
Barbieri prenderà una decisione che si preannuncia struggente e straziante, la quale potrebbe avere delle gravi conseguenze anche sulla contessa.
A questo punto non si esclude che Barbieri possa decidere di annullare definitivamente le nozze e prendersi un periodo di tempo per riflettere, consapevole del fatto di provare dei sentimenti forti nei confronti di Rosa Camilli, dopo quel bacio appassionato che si sono scambiati.
Adelaide fa perdere le sue tracce e sparisce: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Nelle nuove puntate della soap Marcello potrebbe comunicare la sua decisione alla contessa, finendo per lasciarla senza parole.
Un duro colpo per Adelaide che, di punto in bianco, si ritroverebbe a dover annullare in fretta e furia le sue nozze, finendo per ritrovarsi sulla bocca di tutti a Milano.
Un rifiuto difficile da accettare per la contessa Di Sant'Erasmo tanto che, in preda alla disperazione per l'umiliazione subita da Marcello, potrebbe arrivare a far perdere le sue tracce.
Adelaide sparirebbe misteriosamente nel nulla dopo la cancellazione del matrimonio, gettando nel panico i suoi familiari, in primis la figlia Odile e il suo ex Umberto, i quali arriverebbero a temere il peggio per le sorti della donna.
Iniziano a crescere gli ascolti della soap su Rai 1
In attesa dei prossimi episodi, dopo un inizio stagione decisamente altalenante dal punto di vista Auditel con una media che si aggirava sul 14-16%, la soap opera sta iniziando a crescere negli ascolti.
Le ultime due puntate hanno registrato una media di circa 1,5 milioni di spettatori in daytime pari a uno share che ha raggiunto la soglia del 18%.
Numeri in crescita, dovuti anche all'ottimo traino lasciato in eredità dal talk show La volta buona.