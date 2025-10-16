Emma Benini è una delle protagoniste di questa stagione televisiva della Rai nella serie tv La ricetta della felicità, dove a fianco di Cristiana Capotondi, Andrea Roncato e Valeria Fabrizi, interpreta il ruolo di Asia.

L'attrice ha concesso un'intervista a Blasting News, nella quale ha avuto modo di porre l'accento sulla propria passione per la recitazione, ricordando un collega come Ivano Marescotti, grazie al quale ha iniziato il percorso della recitazione.

Gli elementi in comune con il personaggio interpretato ne La ricetta della felicità

Stai ottenendo un grande successo con la serie La ricetta della felicità: quanto sei legata al tuo personaggio e come potresti definirlo?

"Asia è una ragazza matura, introversa, simpatica, romantica, intelligente. È molto legata alla famiglia e pur essendo molto diversa dalla mamma (Lucia Mascino) ha un legame con lei molto bello e sincero: sono a loro modo complici. Mi piacerebbe avere Asia come amica, anche io come lei adoro i film “vintage“, Via col vento è anche uno dei miei preferiti. Come lei sono romagnola, la mia famiglia ha un hotel in Romagna e quindi siamo cresciute in un ambiente simile, dove l'accoglienza romagnola è un principio fondamentale . È stato bello girare a casa mia e portare sul lavoro il mio accento".

Da dove e quando nasce la tua passione per la recitazione?

"Mi sono avvicinata al mondo della recitazione perché il mio babbo fa parte di un gruppo teatrale amatoriale “Rumors for children” che organizza spettacoli per beneficenza.

Vedendo questo gruppo di amici che si divertivano tantissimo ho pensato che fosse un bel gioco! Ho partecipato a corsi teatrali con Franco Mescolini, Silvia Dallara…e a 16 anni ho conosciuto Ivano Marescotti. Ho frequentato per 4 anni la sua accademia… Ivano per il mio percorso è stato fondamentale, è stato un maestro, un amico, un consigliere e mi ha permesso di conoscere la mia attuale agente. Mi manca molto, lo penso spesso".

Che emozione si prova nel lavorare con attrici di grande esperienza, come Elena Sofia Ricci e ritornando alla serie con Valeria Fabrizi?

"Quando mi capita di collaborare con attori/attrici con tanta esperienza cerco di capire come lavorare, come stanno sul set ed è bello capire che ognuno ha il suo modo.

In questo progetto ho avuto la grande opportunità di conoscere e lavorare con grandi attori… io ho sempre amato Lucia Mascino e da lei ho cercato di imparare il più possibile. Lucia ha un modo di usare il corpo, di dare energia a ciò che fa che mi piace da morire ed è anche generosa con i colleghi, cosa non scontata. Ho scoperto una persona bellissima. Desidero essere sempre appassionata, curiosa e grata per quello che verrà, in tutti gli aspetti della vita".