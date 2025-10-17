Le nuove trame de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre vedranno Adelaide al centro dell'attenzione dopo che Marcello deciderà di annullare definitivamente il loro imminente matrimonio.

Barbieri, dopo i momenti di tenerezza vissuti con Rosa, si renderà conto di non essere più certo dei suoi sentimenti ma deciderà di ingannare comunque la contessa, tenendola all'oscuro di quanto è accaduto con la giornalista.

Intanto si svolgerà l'evento di lancio per il Paradiso donna che si rivelerà un grande successo mentre Enrico continuerà a nascondere la verità sui suoi problemi alla mano.

Marcello chiude con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

Adelaide e Marcello saranno protagonisti di un duro faccia a faccia, durante il quale il ragazzo svelerà alla contessa di non essere più certo dei suoi sentimenti e di voler annullare le nozze.

Una confessione scioccante per la contessa che, di punto in bianco, si ritroverà a dover rinunciare al suo sogno d'amore e non potrà nascondere la sua disperazione.

Roberto si ritroverà a dover arginare una situazione particolarmente complicata, dovendo fare i conti con la presenza di svariati giornalisti che si presenteranno all'esterno del grande magazzino per cercare di intervistare i protagonisti di questa vicenda.

Enrico continua a mentire alla sua compagna Marta Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Odile si ritroverà a dover gestire l'evento al Circolo per il lancio della rivista Paradiso donna, prendendo il posto di sua mamma Adelaide.

L'evento si rivelerà un grande successo e la ragazza sarà molto soddisfatta del suo operato, potendo contare anche sul pieno supporto da parte di Rosa.

Intanto Enrico continuerà a tenere nascosti i suoi seri problemi di salute alla mano: il medico non vorrà parlarne apertamente con Marta.

Rosa aveva provato a dimenticare Marcello negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap, tra Marcello e Rosa c'era stato un bacio appassionato che aveva messo a dura prova i due giovani.

Marcello, però, dopo il ritorno a Milano della contessa scelse di lasciarsi alle spalle ciò che aveva vissuto con la giornalista, intenzionato ad andare avanti con la sua relazione con Adelaide.

Rosa, quindi, per cercare di non pensare più a Marcello decise di lasciare Milano per un po' di tempo e tornare dai suoi genitori, convinta che questa sarebbe stata la soluzione ideale per dimenticare tutto.

Rientrata in città, però, tra i due è rinato il feeling come ai vecchi tempi tanto da ritrovarsi a vivere dei nuovi momenti di tenerezza e passione assieme.