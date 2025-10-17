Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente in Italia, rivelano che Dündar si vendicherà di Zeynep per averlo lasciato, costringendola a sposarlo con la forza dopo averla rapita.

Zeynep chiede perdono a Dundar dopo averlo lasciato sull’altare

Proprio prima di sposare Dundar, Zeynep scoprirà che Ender ha scattato delle foto compromettenti ad Alihan approfittando della sua ubriachezza, per fargli credere che sono stati a letto insieme. Il giorno delle sue nozze, Zeynep verrà raggiunta da Alihan, che la saluterà e le dirà di non aver mai smesso di amarla, prima di recarsi in aeroporto per trasferirsi in America.

A quel punto, Zeynep abbandonerà Dundar sull’altare e impedirà ad Alihan di partire. Dopo l’annullamento del matrimonio, la madre di Dundar accuserà un malore, mentre il padre andrà su tutte le furie.

Pur avendo sempre detto a Dundar di non ricambiare i suoi sentimenti, Zeynep si sentirà in colpa per averlo umiliato. Appena vedrà il mancato suocero lamentarsi con Halit, Zeynep coglierà l’occasione per chiedere perdono a Dundar.

La rabbia di Dundar nei confronti di Zeynep

Ben presto, Dundar si presenterà nell’azienda in cui lavora Zeynep e la inviterà a salire nella sua automobile. Durante il tragitto, Dundar minaccerà Zeynep. Oltre ad impossessarsi del suo cellulare, le ordinerà di mantenere ogni promessa che gli aveva fatto.

Per dimostrarle di non star affatto scherzando, Dundar permetterà a Zeynep di fare una videochiamata alla madre Asuman, mentre uno dei suoi uomini le punterà una pistola contro.

Successivamente, Dundar porterà Zeynep in una casa situata fuori città e la obbligherà a sposarlo in presenza dei suoi scagnozzi. La situazione si complicherà anche dopo il matrimonio, poiché Dundar pretenderà di lasciarsi andare alla passione con Zeynep.

La relazione di Alihan e Zeynep è finita a causa di Ender

Dopo essere stato perdonato da Zeynep e averle fatto la proposta di matrimonio, Alihan ha convolato a nozze con Ender in segreto. L’obiettivo dell’imprenditore è stato quello di vendicarsi di Halit, con la convinzione che abbia avuto una tresca con la sua defunta madre in passato.

Dopo essersi assicurato il controllo della Falkon Aviation, Alihan è stato lasciato da Zeynep, la quale ha messo fine alla loro relazione e si è rifiutata di perdonarlo, nonostante lui le abbia più volte ribadito di non amare Ender. In seguito, Halit ha fatto diventare Zeynep la nuova vicedirettrice della sua azienda. Sempre a proposito di quest’ultima, ha fatto la conoscenza di Dundar, il proprietario di un negozio di automobili, che ha cominciato a corteggiarla.